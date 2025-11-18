ChatGPT, Facebook i X es recuperen després de patir errors a causa d’un problema a Cloudflare

Diversos llocs web importants, entre ells ChatGPT d’OpenAI, Facebook i la xarxa social X, han experimentat problemes tècnics després d’una incidència als serveis de Cloudflare. Amb el pas de les hores, el servei s’ha anat normalitzant, encara que alguns clients seguien patint problemes puntuals.
Cloudflare proporciona serveis de xarxa de distribució de continguts essencials per al funcionament de gran part dels llocs web i plataformes digitals actuals, incloent eines de ciberseguretat i solucions per a mantenir operatius els serveis, fins i tot, en pics de trànsit.
DownDetector, la web que monitoritza la caiguda de serveis, també s’ha vist afectada per la mateixa errada tècnica.