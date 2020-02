La Comissaria de la Policia Nacional de la Seu d’Urgell va expedir entre els mesos de març i desembre de l’any passat un total de 286 Targetes d’Identitat d’Estrangers (TIE) en el primer any de funcionament d’aquest servei a la capital de l’Alt Urgell.

El servei es va posar en marxa l’1 de març passat arran de les gestions que, tant la Delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, com el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, van dur a terme per donar resposta a una reivindicació plantejada per l’ajuntament de la Seu d’Urgell per tal de facilitar aquest tràmit als ciutadans d’origen estranger de la comarca i comarques veïnes que havien de desplaçar-se fins a Lleida ciutat per tramitar la documentació.

En aquest sentit, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha valorat de forma positiva “haver posat en marxa aquest servei a la Seu perquè aporta millores en l’atenció a la ciutadania, concretament al col·lectiu de ciutadans estrangers que viuen al Pirineu ja que ha facilitat que 286 persones hagin pogut tramitar les seves targetes d’identitat més a prop de casa sense haver de desplaçar-se fins a Lleida”.

Aquestes 286 TIE expedides a la Seu, es sumen a les 420 expedides per la Comissaria de la Policia Nacional de Les i a les 15.866 tramitades per la Comissaria de Lleida l’any passat, segons les dades facilitades per la Policia Nacional a Lleida.

Expedició de DNI i passaports

Pel que fa l’expedició de DNI, la Policia Nacional va expedir l’any passat un total de 58.688 documents nacionals d’identitat, una xifra propera als 60.049 expedits el 2018.

Dels 58.688 DNI expedits al 2019, 48.703 es van expedir a la Comissaria de Lleida, 3.269 a la Comissaria de Les i 6.716 a la Comissaria de La Seu on el volum d’expedició de DNI representa que 10 de cada 100 DNIs expedits a la província de Lleida, es tramiten des de la capital de l’Alt Urgell.

Segons les dades de la Policia Nacional, l’any 2019 es van tramitar un total de 20.507 passaports, xifra lleugerament superior als 19.270 expedits l’any 2018. Dels 20.507 passaports expedits, 17.388 es van expedir a la Comissaria de Lleida, 1.782 a la de La Seu i 1.337 a la de Les.

La Comissaria provincial de Lleida va rebre l’any passat una felicitació de la Divisió de Documentació de la Direcció General de la Policia per ser “la millor Comissaria en eficiència i productivitat en la tramitació de DNI, passaport i targetes d’identificació d’estrangers”. La Unitat de Documentació d’Espanyols i Estrangers de la Comissaria provincial de Lleida atén anualment més de 100.000 ciutadans, entre tràmits i consultes.