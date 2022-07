Comencen les obres de la xarxa de calor i embelliment del carrer Prat de la Creu

Aquest matí de dilluns han començat les obres de la primera fase de la reforma del carrer Prat de la Creu, durant la qual s’actuarà en un tram de 550 metres per a instal·lar-hi la nova fase de la xarxa de calefacció urbana que la filial de FEDA està desplegant al centre de la parròquia i l’embelliment d’una part del carrer.

El tram que es reforma correspon a la voravia que acull, entre d’altres, l’edifici administratiu del Govern, l’aparcament Centre Ciutat i el futur casino. La reforma durarà uns 7 mesos i inclou la instal·lació de la xarxa de FEDA Ecoterm, la renovació de les galeries de serveis i la reforma del costat que afecta la voravia. Els treballs preveuen alteracions puntuals de trànsit.

Amb les obres també s’arranja el sistema d’enllumenat públic, la recollida d’aigües pluvials i el paviment del tram de Prat de la Creu que s’estén entre els carrers del Consell general i de la Roda (a pocs metres de la intersecció entre Prat de la Creu i Bonaventura Armengol).

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha assenyalat que el projecte és “molt important per a la parròquia”, pel que suposa en la implantació d’energies netes en una zona amb molts habitatges i negocis, i perquè implica una via de circulació molt important. En aquest sentit, ha ressaltat que les obres provocaran algunes alteracions puntuals en el trànsit però no es preveuen talls importants.

L’obra obliga a talar alguns dels arbres de la voravia que és objecte de reforma perquè les arrels, molt desenvolupades, afecten la galeria de serveis i fins i tot alteren el paviment exterior. Conxita Marsol ha exposat que se’n replantaran de nous amb un sistema específic per a garantir que es puguin desenvolupar correctament.

Els treballs estan sufragats majoritàriament per FEDA Ecoterm perquè es fan coincidint amb el desplegament de la xarxa de calor a la qual es podran embrancar els edificis de la zona. El cost total dels treballs és de prop de 3 milions, dels quals la filial de FEDA n’assumeix 1,71 i el Comú 1,16. A més, Andorra Telecom es farà càrrec d’un import de 35.923 euros corresponent a la millora de la xarxa de serveis.

Aquesta nova fase de la xarxa de calor, sumada al desplegament que s’està duent a terme a la zona del camí Ral, que acabarà al principi de la tardor, permetrà incrementar el nombre de clients entre aquest any i el vinent en 24 edificis, l’equivalent a 785 llars tipus. 810 metres de xarxa que estalviaran més de 2.100 tones d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, aprofitant l’energia que es produeix amb la valorització de CTRASA.

En aquest sentit, el director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat la importància del desplegament de les xarxes de calor i fred en un context com l’actual, en què l’estalvi de consum elèctric és més necessari que mai i en què l’aposta per la sostenibilitat és inajornable. El gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, per la seva banda ha destacat l’eficiència i sostenibilitat de la calefacció urbana.

El projecte de reforma i embelliment d’aquesta primera fase, que s’ha adjudicat a LOCUBSA té una durada prevista de 7 mesos.