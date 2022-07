Positius per alcoholèmia i tinença d’estupefaents, principals delictes de la setmana passada

Les detencions efectuades pel cos de policia durant la setmana passada ascendeixen a 21. La majoria s’han donat per sobrepassar el límit d’alcohol permès mentre es condueix o donar positiu en la prova de substàncies tòxiques. Concretament han estat 10 les persones que han donat positiu en diferents controls, sigui per alcohol o droga. Totes són veïnes d’Andorra i, d’aquestes, un home es va donar a la fuga, però, va acabar sent detingut.

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la policia va detenir dos joves, a Ordino, de 23 i 24 anys, mentre els agents feien rondes a peu per la vila amb motiu de la festivitat local. La policia va veure un grup de joves i, un d’ells, portava a la mà una tarja amb restes de pols blanca. Quan els agents van intervenir van constatar que es tractava de traces de cocaïna. A resultes d’això, van procedir a escorcollar a la resta de joves del grup, trobant a un d’ells un embolcall de cocaïna. A un dels detinguts li van decomissar 0,5 grams i, a l’altre, 1,2 grams.

Per droga, també, va ser arrestat un home, no resident, de 29 anys, per possessió d’un “tripi” d’LSD. Aquest accedia al Principat en autobús de línia regular per la frontera del riu Runer.

I, a la Massana, la policia va detenir dos homes, de 26 i 21 anys. Una patrulla que es trobava efectuant rondes a peu per la vila, amb motiu de prevenció per la festivitat de la parròquia, va controlar dos joves, els quals estaven en possessió de 0,5 grams de cocaïna cadascú.

Delictes contra el patrimoni:

A Sant Julià de Lòria, un home no resident, de 50 anys, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de furt en casa habitada i violació de domicili. La policia va ser requerida ja que els inquilins de l’habitació d’un hotel de la vila, manifestaven que durant l’última setmana, en arribar de les seves respectives feines, trobaven a faltar diners en efectiu de l’interior de la cambra. De l’enquesta efectuada, es va desprendre que l’autor del furt era un altre client de l’hotel, el qual accedia a l’habitació a través del balcó i aprofitava l’absència dels seus llogaters per a sostreure’ls diners en efectiu (més de 600 euros). Vist els fets, es va controlar a l’interessat en el mateix hotel i es va procedir a la seva detenció.

Detencions per altres delictes:

A la frontera del riu Runer, una dona no resident, de 27 anys, va ser detinguda com a presumpte autora dels delictes contra la funció pública (resistència i desobediència) i l’honor (injúries) als agents de la policia. Aquesta accedia al Principat en un autobús de línia regular. En ser controlada, la dona no duia la documentació necessària per a accedir al Principat, motiu pel qual se li va explicar que se li denegaria la entrada al país. Acte seguit, la interessada va reaccionar de manera desproporcionada vers els agents.

A Sant Julià de Lòria, una dona veïna d’Andorra, de 39 anys, era arrestada com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral. El cas ha quedat judicialitzat.

A Escaldes-Engordany, un veí del Principat, de 54 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

També a Escaldes-Engordany, una dona i un home, veïns d’Andorra, de 25 i 27 anys respectivament, eren detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Van ser arrestats per haver-se agredit mútuament.