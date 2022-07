Jornades “Fora estigmes! La salut mental al Pirineu”

‘Fora estigmes! La salut mental al Pirineu’ és el títol d’aquesta edició, organitzada per l’Associació Jornades per a l’Excel·lència a l’Alta Muntanya, que se celebrarà a Esterri d’Àneu els dies 30 de setembre i 1 d’octubre.

Enguany, les jornades tenen com a objectiu aportar el màxim d’informació i recursos disponibles sobre la salut mental i les addiccions a tot el territori, i particularment a les comarques del Pirineu.

Es debatran totes les temàtiques que afecten l’àmbit local, però també global, així com també zones on el despoblament fa difícil tirar endavant aquestes jornades, les quals, s’han convertit en l’esdeveniment de referència a escala dels Pirineus, comptant amb ponents de primer nivell i un públic d’arreu del territori.

Així mateix, aquest esdeveniment s’ha convertit en un punt de trobada entre professionals i empresaris de diferents sectors amb la intenció d’aportar un impuls social, intel·lectual i econòmic al Pirineu.

Els organitzadors de les jornades indiquen que cal lluitar contra l’estigma i la discriminació, aconseguir que les persones amb problemes de salut mental esdevinguin protagonistes reals, percebre canvis en les actituds i els comportaments de la població i, per últim, lluitar perquè les persones que han patit o pateixen alguna malaltia derivada de salut mental tinguin els mateixos drets, deures i oportunitats que tothom.

Des de les Jornades es vol aportar als habitants i institucions del territori la informació de les mesures que s’estan duen a terme amb el Pla Integral de Salut Mental: donar a conèixer les recomanacions de l’OMS amb el “Mental Health Action Plan”; escoltar les necessitats tant en recursos econòmics com assistencials, per exemple, la manca de professionals per a atendre tota la demanda; promoure la prevenció i detecció des de les escoles i instituts mitjançant línies d’assessorament i formació al professorat quan s’observen signes d’alarma evidents i, així, fer de pont amb els serveis assistencials, i ajudar les associacions del territori a impulsar projectes o a dur-ne a terme d’existents.

Els organitzadors comptaran amb la participació d’una trentena de ponents de referència que, a través de les seves reflexions i propostes, aportaran algunes claus per a afrontar els nous reptes que s’imposaran en l’àmbit de la salut mental.

Entre els ponents confirmats figuren, a més del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon; el ministre de Salut del Govern d’Andorra, Albert Font; els psiquiatres Josep Pifarré i Montserrat Dolz; la neuròloga i directora mèdica d’ACE, Mercè Boada; la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Magda Casamitjana, o la secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, Meritxell Budó.

Qüestions com la situació mundial actual després de la pandèmia i la crisi econòmica arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna han fet desbordar els serveis de salut mental i les persones ateses han augmentat exponencialment respecte als anys anteriors a la pandèmia, malgrat que no són els únics inputs detonants d’aquesta situació.