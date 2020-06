Com prevenir i alleujar els efectes de l’ús de la mascareta en la pell?

Per a la prevenció és important l’ús de la mascareta en espais públics. Una mesura indispensable per a protegir-nos i protegir al nostre entorn enfront de la Covid-19. No obstant això, moltes persones estan experimentant reaccions no desitjades en la pell, provocades precisament per l’ús continuat de la mascareta, i especialment en les pells més sensibles. Per això, avui et donarem alguns consells i propostes cosmètiques perquè puguis prevenir i alleujar els efectes de l’ús de la mascareta.

“El principal inconvenient en la utilització de la mascareta és que produeix més suor i frec en la pell de la cara. Aquesta situació repercuteix immediatament en una falta d’oxigenació de la pell. Aquest complement, tapant el nas i la boca constantment, impedeix que la pell respiri i s’oxigeni. En definitiva, fa que s’embruti més”, explica Ester Herranz, CEO dels centres de bellesa a Burgos Nuevo Concepto Estética.

Aquests efectes secundaris solen consistir en: enrogiment de la zona on pressiona la mascareta, inflamació de la pell, ferides, aparició de granets i sequedat extrema – el baf produeix un efecte rebot que deshidrata la pell–. Per a evitar-los o, si ja és tard, és recomanable cuidar de la pell de dues fases: abans de posar-te la mascareta i quan te la treguis.

Abans de posar-te la mascareta

Protegeix la pell de la zona més exposada al frec de la mascareta facial (pòmuls, darrere de les orelles, el coll, el mentó…) amb bàlsams o olis protectors que creïn una pel·lícula capaç de realitzar una funció barrera. És el que es coneix com a “tireta invisible”.

Aquí van algunes propostes:

Black Honey Balm, de la línia Abeille Royale de Guerlain. Aquest bàlsam, formulat amb una alta concentració en mel procedent de l’Abella Negra d’Ouessant, crea una pel·lícula protectora que evita els danys i suavitza la pell. La seva acció regenerant i reparadora contribueix a calmar les sensacions molestes. Destaca la seva irresistible aroma i el seu acabat mat, que garanteix que no quedin lluentors en la pell en retirar la mascareta. El seu preu: 55€.

Bálsamo Nutritivo para Pieles Sensibles Sensitive Camomille, d’Yves Rocher. Aplica una capa gruixuda en les zones de suport de la màscara i estén-ho també pel terç inferior del rostre i el coll. La seva acció ultra reconfortant, adaptada a pells seques i sensibles, calma i alleuja les sensacions de formigueig i incomoditat. A més, conté un 99% d’ingredients d’origen natural. El seu preu: 11,95€.

Intelligent Frontier Facial Oil Roll-On, de Twelve Beauty. Un oli facial reestructurador i regenerador intensiu, amb un format roll-on que facilita la seva aplicació. Prevé les rojors i la sensibilitat cutània. Es tracta d’un concentrat natural que actua com un ciment per a les cèl·lules, indicat per a tot tipus de pells, especialment aquelles sensibles o amb afeccions. El seu preu: 75 €.

Quan et treguis la mascareta

Retira’t la mascareta amb cura, renta’t la cara i aplica una crema de funció calmant o suavitzant. Durant la nit, també pots aplicar-te una sleeping mask reparadora o regeneradora.

Aquí també tenim propostes per a tu:

Absolue Rich Cream, de Lancôme. Elaborada a partir de l’extracte de rosa, aconsegueix una recuperació de la barrera hidrolipídica i una regeneració definitiva de la pell. Regenera, nodreix i revitalitza la pell des del primer ús. A més, compta amb un format recarregable per a reduir l’impacte i petjada mediambiental.

Cicapair Tiger Grass Sleep Repair Intensive Mask, de DR JART+. Aquesta màscara reparadora nocturna calma l’enrogiment i alleuja la pell mentre dorms. Aplica-la sobre la pell neta i tonificada, i deixa-la actuar durant tota la nit. Esbandeix-te quan et despertis, i ja està! El seu preu: 34,95€ (només en Sephora).

Calm Face Moisturiser, d’APoEM. Una crema nutritiva que resulta ideal per a reparar pells seques o sensibles exposades a condicions extremes. Així, treballa com un escut protector que alleuja la pell d’una sensibilitat extrema, enrogiment i sequedat. La seva fórmula conté olis de pebre negre, camamilla, tomàquet i sèsam. El seu preu: 45 €.

Més consells a l’hora d’usar la mascareta

1. Vigila que la mascareta estigui ben col·locada, no ha d’oprimir-te ni impedir-te respirar bé.

2. Treu-la cada dues hores per a fer-te un massatge en la zona i descansar una mica fent exercicis de respiració.

3. Si presentes problemes respiratoris o asma, és necessari que parlis amb un metge.

4. Mantingues la pell neta i ben hidratada, de dia i de nit, amb un netejador suau i un tònic calmant. Així protegiràs el mantell lipídic i afavoriràs la retenció d’aigua.

5. No és convenient col·locar-se la màscara immediatament després d’aplicar els tractaments facials. Cal esperar almenys 15 minuts perquè s’absorbeixi completament el producte.

6. Redueix la quantitat de maquillatge que apliques en l’àrea tapada per la màscara per a prevenir brots d’acne o l’aparició de granets.

7. Recorda que la mascareta no protegeix del sol, per la qual cosa has d’utilitzar igualment protecció solar o una crema facial que la inclogui.

8. Encara que els llavis no es veuen, són una de les zones del rostre que més sofreixen els efectes de la màscara. Per això, has d’hidratar-los i nodrir-los en profunditat.

9. Si portes ulleres i se t’entelen en portar la mascareta, posa’t primer la mascareta cobrint per complet el nas i la boca i, a continuació, les ulleres. També pots doblegar cap a dins, per la part superior de la mascareta, un quart de la mateixa perquè s’ajusti més a la cara i no s’escapi la calor de la respiració.

10. Les neteges facials professionals, així com els tractaments d’oxigenació i injecció de vitamines t’ajudaran a pal·liar els efectes de l’ús de la mascareta

