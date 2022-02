Com preparar un viatge llarg per carretera

Segons les estadístiques, a Espanya solen fer durant les vacances de setmana santa i estiu una mitjana de 500 km amb cotxe per a arribar als seus destins. L’excés d’equipatge, el nombre d’hores al volant, els nens que no paren i s’avorreixen o el trànsit en les carreteres, poden fer que aquests desplaçaments siguin molt estressants, per la qual cosa una bona planificació es torna necessària per a estalviar-nos més d’un disgust. Aquests són alguns consells que no cal obviar perquè el nostre viatge sigui el més tranquil i segur possible.

1. Fes un bon manteniment preventiu. Una de les primeres coses i de les més importants, sens dubte. És necessari portar el vehicle a un taller en els dies previs i assegurar-nos que tant l’estat dels pneumàtics, les pastilles de frens, les llums o l’aire condicionat entre altres funcionin correctament.

2. Assegura’t de fer una llista amb l’imprescindible per a no oblidar res. Recorda’t d’avisar també a algun familiar o amic de confiança del viatge perquè ens reculli la correspondència, ens regui les plantes o cuidi les nostres mascotes. Valora quins accessoris i elements és millor portar o comprar en el destí per a no transportar coses innecessàries.

3. Col·loca tot l’equipatge de manera segura, perquè en cas de frenada brusca no surti cap objecte disparat o colpegi a algun dels ocupants.

4. Descansar. És crucial dormir prou el dia anterior.

5. Planifica la ruta en etapes. Divideix el trajecte en trams i fes relleus de conducció. Contempla el nombre de parades per a calcular el temps i no et marquis una hora d’arribada. Pren el temps necessari.

6. Si viatges amb nens és imprescindible que programis algun joc per a fer en el cotxe, preparis alguna llista de reproducció o busquis les pel·lícules que vegin durant el camí perquè no s’avorreixin. Si pots fer el viatge de nit, és una bona opció perquè els menors puguin passar el viatge dormint i no se’ls faci pesat.

7. En cas que viatgis amb animals, lliga’ls convenientment.

8. Carrega bateries de mòbils, tauletes o qualsevol altre dispositiu electrònic abans de sortir.

9. Omple el dipòsit de gasolina i planifica els proveïments de carburant per a evitar que no trobis benzineres quan més les necessitis.

10. Planeja una ruta alternativa per la qual seguir en el cas que hi hagi molt trànsit o carreteres tallades.

11. Prepara una farmaciola de primers auxilis i tingues a mà els dispositius de senyalització en cas d’accident o avaria, com ara armilles reflectores, etc.

12. Davant situacions meteorològiques adverses com pluja, calamarsa, neu o gel extrema les precaucions.