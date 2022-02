Consells per a cuidar a un gos a l’hivern

Els gossos no sols requereixen cures diferents en funció de la seva edat. També és important adaptar els seus hàbits a les estacions de l’any com l’hivern, per a evitar que els mesos hivernals li causin cap problema al gos.

Un dels pilars bàsics a l’hivern és la cura de l’alimentació. A més de tenir en compte la seva edat, grandària i pes perquè rebi l’aportació diària necessària de vitamines i nutrients, s’han de valorar altres factors.

L’hivern sol ser una època de l’any en la qual s’està menys actiu pel fred. Per això és clau evitar sobrealimentar-lo i que guanyi pes. La quantitat d’aliment ha d’estar d’acord amb l’activitat del gos.

El pèl del gos també ha de ser objecte d’atenció especial en aquesta època de l’any, ja que és la protecció natural que el ca té enfront dels agents externs. No cal excedir-se en la tallada de pèls en el cas que sigui totalment necessari fer-ho.

I, a l’hora de fer el tall, el més recomanable és que la zona de l’estómac i les potes és la que més curta ha de quedar. Això evita que el pèl entre en contacte amb el sòl mullat i que agafi humitat.

Atenció igualment ha de prestar-se a la seva pell perquè és una època en la qual són freqüents les dermatitis per excés d’humitat o tenir la calefacció massa alta. Per a evitar-ho, és bo raspallar-li correctament perquè la pell pugui transpirar i no es facin nusos en el pèl.

Per Tot Sant Cugat

Font animalmascota.com