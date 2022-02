Silverview, de John le Carré

Títol: Silverview

Autor/a: John le Carré

Pàgines: 240

Editorial: Edicions 62

Sinopsi:

L’última novel·la de John le Carré, el gran cronista de la nostra època.

«Hi ha persones a qui no hem de trair mai, costi el que costi. Jo no soc una d’elles».

En Julian Lawndsley ha renunciat a la seva bona feina a la City per una vida més senzilla portant una llibreria en una petita localitat costanera anglesa. Però tot just un parell de mesos després, un visitant altera la seva rutina. L’Edward, un emigrat polonès que viu a Silverview, la casa gran que hi ha als afores del poble, sembla que sap moltes coses sobre la família d’en Julian, i es mostra molt interessat en el funcionament d’aquesta nova i modesta llibreria.

Silverviewés la fascinant història d’un enfrontament entre la innocència i l’experiència, i entre el deure públic i els valors morals privats. Una obra mestra en què John le Carré es pregunta què li deus al teu país quan ja no el reconeixes.

Autor/a

John le Carré (Poole, 19 d’octubre de 1931 – Truro, 12 de desembre de 2020) és el pseudònim amb el qual signà l’escriptor de novel·les anglès David John Moore Cornwell. Bona part dels seus llibres s’han traduït a força llengües, d’entre aquestes sovint el català. Alguns han estat adaptats al cinema, com per exemple El sastre de Panamà o La casa Rússia.

Va estudiar a Berna i a la Universitat d’Oxford. Va ser professor a l’Eton College, que apareix en alguna de les seves novel·les com un lloc on se cerquen els qui seran futurs espies, de 1956 a 1958. El 1960 va entrar al cos diplomàtic del Regne Unit, en el qual va estar durant quatre anys.

Va començar la carrera literària escrivint novel·les d’espionatge ambientades en la guerra freda, i algunes biografies seves insinuen que ell mateix havia estat espia. D’aquesta època, hi ha diverses novel·les protagonitzades per l’agent Smiley. Amb la fi de la guerra freda, els temes, sempre amb un contingut de denúncia política, s’han estès a altres conflictes d’actualitat mundial.

Font: lacasadellibro / Wikipèdia