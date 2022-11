Com perdre pes portant una dieta saludable

Recorda, per començar, que no hi ha cap dieta que faci miracles, però sí que pots perdre pes, més o menys en funció del teu metabolisme, amb una dieta saludable i exercici. En les següents línies t’oferim alguns consells que et poden ser d’utilitat:

1. Verdures en els 3 àpats.

La verdura ajuda el teu intestí a processar tot de forma més ràpida, fet pel qual tindràs menys gasos i inflamació. Les pots menjar com a primer plat, i t’ajudarà a sentir-te més plena i menjar amb menys ansietat.

2. Substitueix aliments.

No es tracta de deixar de menjar les coses que t’agraden: pots canviar uns aliments per uns altres. Per exemple, fer creps amb civada en lloc de farina.

3. Probiòtics.

Si ets part del grup de persones que patim d’inflamació, llavors necessites agregar a la teva dieta una mica de llet, iogurt, o, fins i tot, un suc verd amb una dosi de fibra i llinosa que ajudin el teu cos a anar al bany de manera correcta i saludable. És necessari menjar bé, però, sobretot, assegurar-te que el teu cos funciona adequadament.

4. Sopar.

No deixis de menjar. Pots baixar les quantitats i buscar receptes saludables que t’ajudin a quedar satisfeta.

5. Snacks.

Si t’agraden les coses dolces, pots optar per menjar gelatines d’aigua o paletes de gel d’aigua. Si t’agraden les coses cruixents, opta per galetes Maria (5 unitats), ametlles, api, pastanaga…

I, recorda, beu molta aigua. Així el teu cos pot eliminar tot el que ja no necessita.

Per Mujerde10.com