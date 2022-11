Viu i sigues feliç

Camina per on mai ningú abans no hagi caminat. Fes el que mai ningú abans hagi fet. Deixa les teves pròpies petjades, i no trepitgis sobre les petjades dels altres perquè no deixaràs marca.

Si camines per on ja hagis caminat, trobaràs allò que ja has trobat. Si t’atrau una llum, segueix-la. Si et condueix a un pantà, ja en sortiràs. Però si no la segueixes, et preguntaràs tota la vida si potser era una estrella. Cada dia que vius és una ocasió especial.

La vida, per molt dura que es posi, de vegades, es veu millor des de darrere d’un petit somriure.

En ocasions no ens donen a escollir entre les llàgrimes i el riure, sinó només entre les llàgrimes; aleshores cal saber-se decidir per les més belles. Somia el que t’atreveixes a somiar. Ves on vulguis anar. Sigues el que vulguis ser. Viu!

Qui vol fer alguna cosa, troba el camí. Qui no vol fer res, troba una excusa.

Mai se’t fa realitat un somni sense que se’t donin també els mitjans perquè ho facis.

La felicitat és com la papallona, ​​com més la persegueixes més t’eludirà, però si tornes la teva atenció a altres coses vindrà i suaument es posarà a la teva espatlla.

No són morts els qui descansen en una tomba freda, són morts els qui tenen l’ànima morta. Encara que no sàpigues l’explicació, res passa sense raó.