‘L’ànima del klezmer’, segona cita d’Ordino Clàssic de la mà del Quartet Klaima

L’ànima del klezmer, a càrrec del Quartet Klaima, serà el segon concert de la quarta edició d’Ordino Clàssic. La cita tindrà lloc diumenge, 7 de novembre, a les 12 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino. Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a la pàgina web d’Ordino Clàssic: www.ordinoclassic.ad/entrades i a l’Oficina de Turisme d’Ordino, per un preu de 20 euros.

El Quartet Klaima neix l’any 2015 coincidint amb la presentació del Teatre l’Atlàntida de Vic, en el marc de músiques religioses. És, per tant, un grup amb una llarga trajectòria d’actuacions caracteritzat per una clara voluntat de portar a escenaris d’arreu música d’arrel klezmer interpretada per músics de formació clàssica amb una llarguíssima trajectòria i altes dosis de comunicació i emoció. Un klezmer amb molta ànima, en definitiva. De fet, la paraula klaima ha estat creada fusionant els mots klezmer i ànima.

El Quartet Klaima ofereix un recorregut per les músiques centreeuropees d’influència klezmer més populars, amb referències també a la música sefardita i hebrea en general. Combinant la calidesa i el virtuosisme de la música de cambra de formació clàssica amb la passió i la improvisació de la música popular, el concert esdevé un viatge fresc i trepidant per les emocions.

Emocions que passen de la malenconia i la tristesa a l’alegria més desbordada en pocs compassos, de la mística gairebé meditativa a un frenesí festiu, sensual i esbojarrat, reflectint els contrastos i la complexitat de la condició humana. Al concert s’hi pot trobar, doncs, des dels esperits més delicats fins als caràcters més punyents. Tal com va dir el gran compositor Dmitri Xostakóvitx, “la música klezmer és un somriure entre les llàgrimes”.

El klezmer és gènere musical tradicional dels jueus askenazites, descendents de les comunitats de Renània a l’oest d’Alemanya. Prové de l’Europa central i de l’est i es remunta al segle XV i compta entre les seves influències la música eslava, grega, gitana i turca. La temàtica desenvolupada en aquest gènere musical està molt sovint relacionada amb la vida comunitària jueva, però també abraça el de les festes religioses, el dels casaments, o de la vida quotidiana, del treball o d’esdeveniments.

El Quartet Klaima, que està format per Albert Gumí, al clarinet, Aleix Puig, al violí, Gregori Ferrer, a l’acordió, Marçal Ayats, al violoncel. El concert del Quartet Klaima compta, també, amb Joan Hernández en la direcció de l’espai escènic.

Amb aquesta segona proposta, Ordino Clàssic continua amb el seu objectiu d’acostar a tothom la música clàssica i popular a través de propostes atractives i actuals. D’altra banda, el certamen també vol reivindicar la

necessitat de preservar la cultura i de demostrar que es pot gaudir dels esdeveniments d’una manera segura i responsable.