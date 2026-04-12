Com cuidar la salut mental en el dia a dia

La salut mental és tan important com la salut física, però sovint no li donem l’atenció que mereix. El ritme accelerat del dia a dia, les responsabilitats i les pressions constants poden afectar el nostre benestar emocional sense que ens n’adonem. Cuidar la salut mental no vol dir fer grans canvis, sinó incorporar petits hàbits que ens ajudin a sentir-nos millor.
El primer pas per a cuidar la salut mental és parar atenció a com ens sentim. Ignorar el cansament emocional, l’estrès o la tristesa no fa que desapareguin. Dedicar uns minuts a identificar les emocions i acceptar-les sense jutjar-nos ens ajuda a entendre què necessitem en cada moment.
Dormir bé i respectar els moments de pausa és essencial. El cansament acumulat afecta directament l’estat d’ànim i la capacitat de concentració. Aprendre a desconnectar, tant de la feina com de les pantalles, és una forma bàsica però molt efectiva de cuidar la ment.
Relacionar-nos amb persones que ens aporten calma, suport i confiança és fonamental. Compartir el que sentim, encara que sigui de manera senzilla, alleuja la càrrega emocional. Igualment important és saber posar límits quan una relació ens genera malestar constant.
El benestar físic i mental estan estretament relacionats. Moure el cos, menjar de manera equilibrada i passar temps a l’aire lliure tenen un impacte positiu en l’estat emocional. No cal fer grans esforços: petites accions constants ja marquen la diferència. Viure amb una pressió constant per a fer-ho tot bé pot acabar afectant greument la salut mental. Acceptar que no podem arribar a tot, que equivocar-nos és part del procés i que no cal ser perfectes ens permet viure amb més calma i menys culpa.
Tenir moments de qualitat per a un mateix no és egoisme, és necessitat. Llegir, escoltar música, passejar o simplement no fer res són activitats que ajuden a reconnectar amb nosaltres mateixos i a recuperar energia mental. Cuidar la salut mental també implica reconèixer quan no podem sols.
Demanar ajuda a persones de confiança o a professionals no és un signe de debilitat, sinó de responsabilitat i valentia.