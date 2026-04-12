Victòria agònica del BC Andorra a Lugo (97-99)

A Lugo, la victòria en el partit d’aquest dissabte entre el Río Breogán i el BC Andorra es va decidir en el darrer sospir. Els del Principat van saber tenir la sang freda per a resoldre l’encontre en el moment decisiu i, abans, durant l’enfrontament, van exhibir fe per a remuntar un significatiu avantatge dels locals de 13 punts. Sigui com sigui, el que era realment important no era altra cosa que endur-se el triomf (97-99) i seguir lluitant per a eludir el descens de categoria.
Un dels jugadors destacats del matx va ser Aaron Best, amb 25 punts, i autor del triple -des de la cantonada- que atorgava la victòria al BC Andorra, a poc més d’un segon per a acabar el duel. Aquest és el segon triomf assolit lluny del Principat i el setè en el còmput global del que va de temporada.