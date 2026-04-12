Reportatge: 10 accions concretes per a fomentar la igualtat de gènere a l’escola

By:
On:
In: Entrevista / Reportatge
Noies i nois en una escola (Getty Images)
Fomentar un entorn educatiu inclusiu i lliure d’estereotips no només beneficia les nenes i nens, sinó que contribueix a formar ciutadans i ciutadanes més conscients i respectuosos. La igualtat de gènere és un principi fonamental en la societat actual i l’escola té un paper clau en la seva promoció. Però, com es pot aplicar aquesta igualtat de manera efectiva a l’aula?

Aquestes són deu accions que proposem per a fomentar la igualtat de gènere a l’escola:

  1. Revisar els materials escolars
    Assegura’t que llibres de text, exercicis i activitats mostrin dones i homes en rols diversos i sense estereotips.

  2. Utilitzar un llenguatge inclusiu
    Paraules com “alumnat” o “professorat” ajuden a no reforçar desigualtats. Evita frases com “els nens són… i les nenes són…”.

  3. Rotar els rols a l’aula
    Fes que tots els alumnes, independentment del gènere, liderin projectes, presentacions i tasques de grup.

  4. Promoure la participació equitativa
    Assegura’t que tothom tingui oportunitat de parlar, expressar opinions i participar en activitats.

  5. Incorporar referents femenins i masculins
    Presenta biografies de científiques, artistes, esportistes i líders per a inspirar tots els alumnes.

  6. Tallers sobre igualtat i respecte
    Organitza activitats que fomentin l’empatia, la resolució de conflictes i la reflexió sobre estereotips de gènere.

  7. Analitzar els mitjans críticament
    Ajuda els alumnes a identificar estereotips en pel·lícules, videojocs, publicitat i xarxes socials.

  8. Reflexionar sobre els nostres prejudicis
    Com a docent, qüestiona els teus propis biaixos inconscients i ajusta la manera d’ensenyar i tractar els alumnes.

  9. Reforçar l’autoestima de tots els alumnes
    Dona suport, especialment, en àrees on un gènere està tradicionalment menys representat, com STEM per a nenes.

  10. Impulsar la col·laboració amb famílies
    Comparteix estratègies amb pares i mares perquè continuïn reforçant la igualtat de gènere a casa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]