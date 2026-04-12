Reportatge: 10 accions concretes per a fomentar la igualtat de gènere a l’escola

Fomentar un entorn educatiu inclusiu i lliure d’estereotips no només beneficia les nenes i nens, sinó que contribueix a formar ciutadans i ciutadanes més conscients i respectuosos. La igualtat de gènere és un principi fonamental en la societat actual i l’escola té un paper clau en la seva promoció. Però, com es pot aplicar aquesta igualtat de manera efectiva a l’aula?
Aquestes són deu accions que proposem per a fomentar la igualtat de gènere a l’escola:
- Revisar els materials escolars
Assegura’t que llibres de text, exercicis i activitats mostrin dones i homes en rols diversos i sense estereotips.
- Utilitzar un llenguatge inclusiu
Paraules com “alumnat” o “professorat” ajuden a no reforçar desigualtats. Evita frases com “els nens són… i les nenes són…”.
- Rotar els rols a l’aula
Fes que tots els alumnes, independentment del gènere, liderin projectes, presentacions i tasques de grup.
- Promoure la participació equitativa
Assegura’t que tothom tingui oportunitat de parlar, expressar opinions i participar en activitats.
- Incorporar referents femenins i masculins
Presenta biografies de científiques, artistes, esportistes i líders per a inspirar tots els alumnes.
- Tallers sobre igualtat i respecte
Organitza activitats que fomentin l’empatia, la resolució de conflictes i la reflexió sobre estereotips de gènere.
- Analitzar els mitjans críticament
Ajuda els alumnes a identificar estereotips en pel·lícules, videojocs, publicitat i xarxes socials.
- Reflexionar sobre els nostres prejudicis
Com a docent, qüestiona els teus propis biaixos inconscients i ajusta la manera d’ensenyar i tractar els alumnes.
- Reforçar l’autoestima de tots els alumnes
Dona suport, especialment, en àrees on un gènere està tradicionalment menys representat, com STEM per a nenes.
- Impulsar la col·laboració amb famílies
Comparteix estratègies amb pares i mares perquè continuïn reforçant la igualtat de gènere a casa.