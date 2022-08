Viure sense melancolia i tristesa

Tots els éssers humans tenim diferents emocions i sentiments, alguns són positius i d’altres no tant. Això, però, és el que ens fa més humans: tenir l’habilitat de sentir i de poder expressar-ho tot.

No és bo callar allò que un sent, ja que pot arribar a ser una càrrega emocional. Per sort, la majoria de persones tenen el suport constant d’amics o familiars; tots aporten una cosa bona.

Necessito comprensió i les paraules sàvies d’algú que realment li importi els meus sentiments. M’encantaria poder sentir-me bé i no veig l’hora de tornar a somriure, necessitaré molta ajuda i “força divina” aquesta vegada.

Jo ho passo de vegades, és molt difícil i molt lent avançar. Hauríem d’omplir aquests espais per a no pensar en coses que ens enfonsin cada dia més. Per sobre de totes les coses, necessitem una carícia, un petó, parlar, confiar i dialogar amb la persona correcta, com una bona amistat, que t’estima, no només pel seu interès, sinó realment perquè li surt de cor.

No ens podem quedar amb els problemes, no us els guardeu. Tot en aquesta vida té una solució, tot en aquesta vida es pot, si es busca la manera correcta de viure i de fer les coses. No es pot perdre el temps en estar tristos, aclaparats o malenconiosos.

Si alguna cosa no surt bé, doncs torna a intentar-ho una vegada i una altra! No et quedis amb el desig de fer-ho! La vida dona moltes voltes i el dia de demà pots estar millor que avui.

Visquem el present, omple’l d’amor, de bons desitjos, gaudir del nostre entorn i comunicar-nos més amb la família si us hi porteu bé. També amb les amistats de cor, etc.

És veritat que no hi ha paraules capaces d’acabar amb certes tristeses i desànims, però, d’una manera o altra, sentir que un amic especial les diu i que és al teu costat, el temps que pot, fa més suportable la càrrega.