Cinquena posició de Mònica Doria a les finals de la Copa del Món d’Eslàlom de piragüisme

Mònica Doria ha tancat la participació en les finals de la Copa del Món amb una brillant cinquena plaça. Un resultat amb regust agredolç després de demostrar en semifinal que tenia ritme per a tornar a pujar al podi com va fer aquest dissabte en kayac.

Doria ha fet una semifinal de luxe en canoa. Segon millor temps per a l’andorrana a escasses 79 centèsimes del temps de Jessica Fox. Laura Pellicer ha acabat 26a, un gran resultat per a l’andorrana que ha accedit a semifinals. Les expectatives eren molt elevades per a Doria a la gran final. La palista andorrana ha estat la penúltima a prendre la sortida. En el primer parcial estava a només 81 centèsimes del millor temps.

Els tocs a les portes 14 i 20 l’han acabat allunyant del podi. Al final, cinquena a menys d’un segon de tornar a pujar al calaix. Després de la cursa la palista andorrana analitzava la seva ronda en un dispositiu mòbil.K

“Malauradament he tornat a fer dos tocs, així que em quedo una mica satisfeta però amb ganes de més“, afirma la palista Doria. Així mateix, l’entrenador Cristian Tobio detalla que ha estat “una final bastant dura, exigent i amb molta tensió“.

Amb els resultats aconseguits, Doria tanca la temporada. La propera campanya serà clau amb la classificació olímpica en joc en el mundial de Londres.