El FC Andorra s’estrena a casa amb una treballada victòria davant del Granada CF (1-0)

L’Estadi Nacional ha presentat aquest diumenge, 4 de setembre, una bona entrada en la que ha estat l’estrena del FC Andorra a la Segona Divisió com a local. Fins a la data, els tricolors havien disputat els seus partits de lliga lluny del Principat. Aquesta estrena a casa ha tingut de tot: gols, bon ambient a les grades i, fins i tot, la intervenció del VAR que ha anul·lat un gol al Granada, que venia com a líder, per mans d’un dels seus jugadors. El resultat ha estat d’1 gol a 0 per als home d’Eder Sarabia.

El FC Andorra s’ha avançat ben aviat en el marcador, als 6 minuts, amb un gol d’Iván Gil. Amb aquest resultat, després d’una primera part seriosa dels andorrans, s’ha arribat al descans. En el transcurs ja de la segona meitat hi ha hagut la jugada polèmica, molt protestada pels futbolistes i tècnics del Granada CF. Els andalusos han empatat l’encontre (1-1) però, instants després, ha actuat el VAR per a mostrar com prèviament a la diana hi havia hagut unes clares mans d’un jugador visitant que, a més, ha vist tarja groga. El marcador, per tant, retornava al 1 a 0 inicial a favor de l’Andorra.

El segon temps ha tingut alternatives amb opcions de marcar per als dos conjunts. Ha estat, sobretot, en els darrers minuts quan el Granada ha insistit més a la cerca de l’empat. Al final del temps reglamentari, però, seguia l’1 a 0, aleshores, l’àrbitre basc Vicandi Garrido ha afegit 6 minuts més de joc. 6 minuts més, doncs, per a patir i intentar assegurar la victòria.

Al final no hi ha hagut sorpreses i el matx ha acabat amb el triomf per la mínima dels tricolors que, gràcies a la victòria deixen la zona de descens a 5 punts, la qual cosa hauria d’aportar una bona dosi de tranquil·litat. El partit s’ha pogut seguir per televisió, a través de LaLiga SmartBank.

El proper compromís del FC Andorra serà a casa del Mirandès, penúltim classificat amb tan sols 1 punt.