Obertes les inscripcions per a les activitats de tardor del Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell

El Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell ha obert aquest divendres les inscripcions a les activitats programades per a aquesta tardor. L’oferta, de setembre a desembre, inclou activitats físiques, formació en noves tecnologies, un curs d’astronomia i un altre sobre autoestima.

Entre les nou propostes destaquen les classes de Pilates, per a enfortir i corregir la postura i l’equilibri. Es faran els dijous entre el 6 d’octubre i l’1 de desembre. L’opció de gimnàstica hipopressiva, per a reforçar el sol pelvià (homes i dones), tindrà lloc els dimecres entre el 28 de setembre i el 30 de novembre.

Un altre curs serà el de defensa personal, els dimecres entre el 9 i el 30 de novembre. Les classes per a alliberar la tensió de l’estrès, amb tècniques per a relaxar cos i ment, estan previstes els dimarts entre el 4 d’octubre i el 29 de novembre. Finalment, també es proposa ‘stretching’, per a guanyar elasticitat i alliberar tensions musculars, els divendres entre el 7 d’octubre i el 2 de desembre. Totes les sessions estan programades de les cinc a les sis de la tarda, excepte el curs de defensa personal, que començarà a un quart de cinc i acabarà a tres quarts de sis.

En relació amb les noves tecnologies, al Casal Cívic es farà una sessió formativa de Google Fotos, el dilluns 14 de novembre, de cinc a sis, i d’Instagram, el dilluns 21 de novembre, de cinc de la tarda a dos quarts de set del vespre.

Finalment, l’oferta també inclou un curs d’astronomia, els dijous entre el 20 d’octubre i el 24 de novembre, de les set a un quart de nou del vespre; i una formació per a millorar l’autoestima, el dilluns 28 de novembre, de les cinc a dos quarts de set del vespre.

El tràmit per a inscriure’s es pot fer a través d’un codi QR o en línia (fins al dia 7), de forma presencial a l’avinguda de Garriga i Massó, 22-26 o bé per telèfon (973 36 15 45).

Oferta formativa

El Casal Cívic la Seu d’Urgell, adscrit a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials, es va inaugurar l’any 2015. És un espai públic obert a persones de totes les edats en què es pot participar en diferents activitats, com tallers, conferències i exposicions, entre d’altres, que permeten relacionar-se, fomentar les aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte col·lectiu.