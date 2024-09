Cinc mals hàbits a l’hora de maquillar-te i que has d’evitar

Una noia lluint un bonic maquillatge (Belleza Activa)

En el món del maquillatge, existeixen uns certs mals hàbits que poden estar més estesos del que pensem i que, sense adonar-nos-en, poden estar afectant negativament la salut de la nostra pell. La reconeguda maquilladora Cristina Lobato ens revela les seves 5 principals red flags en el maquillatge, amb l’objectiu de fomentar millors pràctiques d’higiene i l’ús adequat de productes perquè tant la pell com el maquillatge es mantinguin impecables per més temps.

Aquestes són les 5 red flags de maquillatge segons Cristina Lobato:

1- Aplicar la base sense haver netejat, tonificat i hidratat la pell prèviament.

Aquest error no sols compromet l’acabat, sinó també la durabilitat del maquillatge. Mantenir la pell neta i hidratada és essencial perquè la base es vegi uniforme i duri més temps.

2- Utilitzar brotxes brutes per a aplicar el maquillatge.

És crucial parar esment a les eines que usem, especialment per a productes en crema. Les brotxes brutes, en acumular humitat i grassa, es converteixen en un brou de cultiu per a bacteris. A més, estan carregades de producte, perden flexibilitat, la qual cosa afecta l’aplicació. Assegura’t de netejar les teves brotxes regularment amb aigua i sabó.

3- Ignorar la data de caducitat de la màscara de pestanyes.

No tenir en compte aquest detall pot ocasionar problemes oculars a curt i llarg termini. Les màscares de pestanyes tenen una vida útil d’entre 3 a 6 mesos després de ser obertes, per la qual cosa és vital reemplaçar-les a temps.

4- Compartir labials i màscares de pestanyes amb altres persones.

Encara que sembli inofensiu, compartir aquests productes que s’apliquen en zones humides i mucoses és una mala idea, ja que poden ser vehicles per a la transmissió de virus. Si decideixes compartir, l’ideal és utilitzar aplicadors d’un sol ús per a evitar el contacte directe amb la pell.

5- No desmaquillar-te abans de dormir.

Aquest és un dels errors més greus que pot comprometre la salut de la teva pell. Durant el descans, l’organisme produeix una quantitat natural de greix per a autonetejar la pell. No obstant això, si no et desmaquilles, aquest procés es veu obstaculitzat, la qual cosa pot donar lloc a petites infeccions que es manifestaran en forma de grans.





Per bellezactiva.com