‘Okgràciesiadeu’ s’estrena aquest divendres en català

El setembre s’acaba amb l’estrena d’’Okgràciesiadeu‘, que arriba a les sales de cinema aquest divendres, dia 27, en versió doblada i subtitulada al català i en llengua de signes catalana (LSC). El doblatge i subtitulació d’aquest títol té el suport de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Durant l’any 2024 s’han doblat o subtitulat en català 56 llargmetratges amb el suport de Política Lingüística.

“Okgràciesiadeu”

La Jamie és una noia de dotze anys que canvia d’escola i es trasllada a viure a un internat per a persones amb sordesa. Com que és molt tímida, al principi li costa fer amics nous. Quan arriba el cap de setmana, la seva família viatja inesperadament a París per a visitar l’àvia, que acaba d’ingressar a un hospital. Llavors l’Imane, una companya de classe molt decidida, li proposa escapar juntes i emprendre un viatge en tren cap a la capital francesa. Molt aviat el seu pla es torça i hauran d’improvisar per a continuar l’aventura per carretera. Les dificultats que hauran de vèncer durant el camí faran que la Jamie s’espavili i conegui gent molt especial que farà del viatge una vivència memorable.

La pel·lícula s’exhibeix amb subtítols accessibles i LSC (incrustada a la pantalla) per a fer-la accessible a persones sordes i/o amb dificultats auditives.