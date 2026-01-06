Doble exposició “Exoflora” & “Alberi da viaggo”, de Naiara Galdós i Antonella Fonzi, a l’Institucional de la Xarranca

L’Institucional acollirà, del 10 al 31 de gener, una doble exposició de Naiara Galdós i Antonella Fonzi, dues creadores vinculades a l’agrupació d’artistes la Xarranca, en una proposta que dialoga entre natura, metamorfosi i experiència vital. La inauguració tindrà lloc el divendres, 10 de gener, a les 18 hores, en un acte compartit que donarà el tret de sortida a ambdues mostres.
Naiara Galdós · Exoflora – La natura post individu. Quan la natura parla en llenguatge de metamorfosi
A Exoflora, “Naiara Galdós planteja una reflexió sensible sobre el nostre temps, un moment en què la terra sembla respirar amb dificultat i en què l’aire, l’aigua i la llum esdevenen matèria de record. La seva obra desdibuixa les fronteres entre l’humà i allò viu, situant el món vegetal com un eco persistent que ens recorda que no som el centre, sinó una part més d’un organisme immens”, assenyalen des de la Xarranca.
Les peces configuren un paisatge expandit, un jardí d’alertes i renaixements on cada obra floreix enmig de la crisi per a murmurar una idea essencial: la vida resisteix, s’adapta i es transforma. L’obra de Galdós convida a una mirada atenta, contemplativa, que apel·la tant a la consciència ecològica com a l’experiència íntima de l’espectador.
Antonella Fonzi · Alberi da Viaggo
L’obra d’Antonella Fonzi neix d’una creença profunda en l’alegria, la bellesa i l’amor com a camins possibles —i necessaris— de creació. La seva pràctica artística es basa en la naturalitat del gest: la tinta fluint sobre el paper, el ritme que neix del cor i s’expressa a través dels dits, amb la llum i el color entrant en joc de manera subtil.
A la sèrie Alberi da Viaggo, Fonzi uneix dues realitats aparentment oposades: l’arbre, símbol d’arrelament i quietud, i el viatge, metàfora del moviment i la transformació. Cada arbre és un viatge: arbres vistos, somiats, recordats; arbres dibuixats en trajectes, concebuts en finestres de trens, cotxes o avions; arbres que guarden secrets, que alliberen pensaments i que es mouen mentre romanen quiets. Cada obra conté una història que no s’esgota en l’artista, sinó que es completa en la mirada de qui observa. Tal com expressa la mateixa Fonzi, “cadascú té el seu propi arbre que el representa, com si fos el disseny de la seva vida”.
Una proposta de la Xarranca
Aquesta doble exposició forma part del programa impulsat per la Xarranca, que continua treballant per a generar espais de visibilització, diàleg i suport a la creació contemporània al territori, posant en relació veus artístiques diverses i mirades sensibles sobre el món que s’habita.