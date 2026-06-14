Bons llibres en català per a llegir aquest estiu

L’estiu és un moment ideal per a submergir-se en la lectura, i la literatura catalana actual ofereix obres molt diverses que connecten amb temes contemporanis com la vida urbana, la memòria, les relacions personals o la societat actual. A continuació, et proposem alguns dels llibres més recents i destacats per a gaudir aquest estiu.
1. Instruccions per viure sense ella – Empar Moliner
Una de les novetats més comentades del 2026. Aquesta novel·la combina humor, ironia i crítica social per a explicar la història d’una dona que decideix reorganitzar la seva vida després d’una ruptura. És una lectura àgil i molt actual, amb el segell característic de l’autora.
2. Sota la pell, un arbre – Pere Pena
Una obra molt recent que reflexiona sobre la memòria i la postguerra a partir d’històries familiars i records transmesos. Combina emoció, història i introspecció, convertint-se en una lectura intensa i profunda.
3. Un metre quadrat – Llucia Ramis
Una novel·la contemporània que parla de l’habitatge, l’especulació i la vida a la Barcelona actual. És especialment rellevant perquè tracta un dels grans problemes socials del moment: el preu de l’habitatge i la dificultat d’accedir-hi.
4. Fricandónation – Miquel Bonet
Una sàtira del món de l’alta cuina i la gastronomia, amb un estil divertit i crític. Ideal per a qui vulgui una lectura lleugera, però amb contingut social i humor intel·ligent.
5. Feminisme gòtic – Núria Gómez Gabriel i Íngrid Guardiola
Un assaig que explora les representacions de la dona en la cultura i la literatura, amb una mirada crítica i contemporània. És una lectura més reflexiva, ideal per a qui vulgui anar més enllà de la ficció.
6. Manual de defensa del català – Òscar Andreu
Un llibre actual que reflexiona sobre la situació de la llengua catalana i ofereix arguments i eines per a defensar-ne l’ús en la vida quotidiana.
7. Casa Cintet – Daniel Fité (Govern d’Andorra)
Assaig històric sobre el comerç andorrà al tombant del segle XIX al XX.
8. Andorra insòlita. Cinquanta indrets extraordinaris – Jordi Casamajor (Anem Editors)
Una guia il·lustrada per a descobrir racons únics i poc coneguts del territori.
9. El rebost i altres malsons – Fabiola Masegosa (Editorial Masegosa)
Relats centrats en el gènere del terror.
10. Ametlles torrades – Pilar Burgués (Editorial Andorra)
El recull que tanca una trilogia de relats costumistes molt populars.