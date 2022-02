Carola Vila acaba 48a en els 30km que tanquen els Jocs de Beijing 2022

Punt i final als Jocs Olímpics de Beijing 2022 amb l’última prova amb representació andorrana. Han estat els 30km patinadors en els quals ha participat Carola Vila. L’andorrana ha estat 48a en una jornada èpica de totes les corredores, amb unes condicions realment extremes amb el fred i el fort vent.

Carola Vila ha lluitat durant tota la cursa, a una distància molt llarga que no havia fet mai i amb unes condicions molt dures de vent i fred. Així les coses, la fondista ha estat 48a amb un temps de 1h39.18,1, a 14.24,1 de la campiona olímpica, la noruega Therese Johaug (1h.24.54,0).

Carola Vila, fondista: “Ha sigut la meva primera 30km amb unes condicions bastants dures. La veritat és que de fred encara s’ha aguantat prou bé, però hi havia unes ràfegues molt fortes. Els primers 20km hem pogut fer un grupet amb una italiana i una francesa i bastant bé. Després sí que m’he quedat sola i ha sigut una cursa contra mi mateixa, però estic molt contenta d’haver-la acabat i d’haver format part d’aquest dia que crec que recordaré durant bastant temps. Ara, amb ganes de tornar cap a casa i preparar el que queda de temporada. En general en els Jocs, de posició no estic massa contenta. Potser m’esperava alguna carrera estar una mica més endavant. Però, en trec una experiència molt bona, trec coses positives i ens quedem amb això”.

Joan Erola, director de fons i entrenador: “Avui era la primera vegada que la Carola feia una 30km patinador i avui no s’han donat les millors condicions, la veritat. Potser des que estic com a entrenador ha sigut el dia més dur de meteorologia que m’he trobat. Molt més dur que ahir amb els homes. Crec que la Carola s’ha comportat com una campiona, estic molt orgullós d’ella perquè les condicions eren molt complicades i ha sabut aguantar tota la cursa. El resultat és, com a posició, molt semblant a les altres que ha fet. Avui realment ha fet una cursa d’aquestes èpiques, amb el temps que feia, el vent que feia i el fred… realment podem estar contents”.