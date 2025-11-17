Detinguts dos homes amb petites quantitats de cocaïna

El serveis de Policia ha detingut, aquest cap de setmana, dos homes com a presumptes autors de delictes contra la salut pública. Un dels individus, de 28 anys, va ser arrestat la matinada de diumenge a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella arran que una patrulla, que feia un servei preventiu, el controlés amb 0,93 grams de cocaïna.
El mateix diumenge al vespre, però, en aquest cas a la frontera hispanoandorrana del riu Runer, el servei de l’ordre va detenir un altre home, de 51 anys, per accedir al Principat d’Andorra amb 0,95 grams més de la mateixa substància -cocaïna-.