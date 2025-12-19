Aires conservadors per a completar el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ja està al complet, una vegada aquest divendres al matí s’ha oficialitzat el nomenament de Víctor Torre de Silva i López de Letona. Un nomenament qualificat de gir conservador per part de l’oposició parlamentària. S’uneix d’aquesta manera a Jean-Yves Caullet, Joan Manel Abril Campoy i Pere Pastor Vilanova per a conformar el “pòquer de quatre magistrats”. La informació la publica RTVA.
El nou membre substitueix Josep Delfí Guàrdia, una vegada aquest va exhaurir els 8 anys de mandat. El nomenament, que va sorprendre PS, Concòrdia i AE, per considerar que es pot interpretar com un gir cap al conservadorisme, significa, segons el síndic general, Carles Ensenyat, l’aportació al Tribunal Constitucional d’un jurista excepcional, amb una sòlida formació en institucions públiques.
Víctor Torre de Silva i López de Letona ha jurat el càrrec en un acte solemne que s’ha dut a terme al vestíbul del Consell General. En el seu discurs, íntegrament en català, ha agraït la confiança dipositada en la seva persona per part del copríncep episcopal i la resta d’institucions andorranes.
És un expert en dret públic. Lletrat major del Consell d’Estat d’Espanya, també va ostentar càrrecs vinculats a l’àmbit polític. Per exemple, va treballar com a director del gabinet de la presidència del Congrés dels Diputats, i va ser sots secretari de Defensa amb els governs del PP a final dels anys noranta.