Túnel d’Envalira s’uneix a la FAE per donar suport a l’esquí de base

La Federació Andorrana d’Esquí ha presentat una “nova i molt important” col·laboració amb Túnel d’Envalira. Aquesta ajuda suposa el retorn a la normalitat en el món de la base de l’esquí, i els joves tornaran a tenir el suport que la pandèmia va congelar. L’acord s’estendrà els pròxims tres anys.

El patrocini de Túnel d’Envalira que aquest dijous s’ha concretat es dirigirà als premis que es donen als nens que estan en programes de tecnificació, és a dir els programes dels nens que estan dirigits cap a l’EEBE o equips nacionals. Aquestes ajudes que rebien aquestes famílies, i que es van congelar per l’arribada de la pandèmia en deixar de rebre la corresponent subvenció, es podran reprendre ara gràcies a Túnel d’Envalira.

En aquest sentit, Carles Visa, gerent de la FAE, ha manifestat: “L’ajuda està oberta als corredors dels grups de tecnificació i EEBE de manera que en base a uns criteris de resultats que establim des de la FAE, els corredors guanyen dies d’esquí per a poder afrontar i preparar la nova temporada. El dia d’esquí guanyat li atribuïm un preu, i com més dies es guanyen, segons els criteris de resultats, major és l’ajuda. Aquesta ajuda sempre es paga la temporada següent i un cop el corredor ha realitzat el programa de pretemporada que validen els Clubs (en el cas de Tecnificació) o l’EEBE en el cas del que tenim en aquesta estructura”.

Aquest suport que ara rebran els més joves “és una raó de pes per estar molt contents doncs al final també es tracta de seguir donant suport a la nostra base”, ha dit Visa, que ha explicat que les ajudes “abans de l’era COVID ja existien però amb la rebaixa pressupostària que hem patit aquests dos darrers anys per culpa del COVID es van haver de suprimir, i ara gracies a l’ajuda de Túnel d’Envalira, no solament els hem recuperat sinó que els hem blindat per 3 temporades i esperem amb opció de renovar”.

Per la seva part, Juan Ignacio Horno, president executiu de Túnel d’Envalira, ha manifestat: “Des de fa un parell d’anys la gestió de Túnel d’Envalira ha canviat. Ha passat de ser de Globalvia i d’una sèrie d’empreses espanyoles, internacionals principalment, a gestionar-se amb una gestora i una empresa local, amb un esperit de participar en la vida del país i fomentar tot el que puguem, i a partir d’aquí, en aquesta línia de col·laboració, arriba el patrocini amb la Federació i altres col·laboracions principalment amb l’esport del país. Hem col·laborat tot l’any amb el Tour de França, amb l’Ironman i tots els esdeveniments que es posen en el punt de mira d’una labor social que considerem que és una part integrant d’una empresa com aquesta. Estem intentant aprofitar les oportunitats que es presenten, i en aquest cas amb la Federació. L’objectiu de Túnel d’Envalira és continuar col·laborant amb la resta d’entitats del país, amb les que puguem i estiguin en la nostra capacitat pressupostària, amb un esperit de fer un esforç. Són tres anys d’acord amb la FAE i la nostra intenció és donar-li continuïtat sempre que sigui possible”.

La FAE, per la seva part, es compromet amb Túnel d’Envalira a situar la seva marca en la roba oficial dels grups EEBE, així com als vehicles oficials.