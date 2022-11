Caminal incorpora la futura residència de la Seu a la negociació dels pressupostos de l’Estat espanyol

El senador del grup d’ERC-EH Bildu Miquel Caminal ha incorporat a l’actual negociació per a aprovar els pressupostos de l’Estat 2023, la condició que el Govern espanyol contribueixi a la construcció del futur conjunt residencial per a gent gran previst a l’Horta del Valira, a la Seu d’Urgell.

Concretament, el parlamentari urgellenc ha entrat una esmena transaccionada en què es reclama una inversió de 3 milions d’euros de cara a poder fer realitat el projecte mitjançant el suport de les administracions superiors. Caminal ha recordat que aquest és un equipament “molt necessari i reivindicat per la ciutat de la Seu i per a l’Alt Urgell”.

El senador d’Esquerra ha matisat que, de moment, l’anomenada Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LGPE) comença el seu tràmit al Congrés, però que “encara queda camí per a recórrer des de l’òptica de la negociació durant els pròxims dies, abans no puguem donar per fet un acord definitiu”. Sobre aquest procés, hi afegeix Caminal, afirma que volen ser “exigents en la defensa d’allò que creiem que és just per a Catalunya i per la gent de les comarques pirinenques”.

Aquest dijous està prevista la votació de l’LPGE al Congrés, que després continuarà amb el tràmit al Senat al llarg del desembre. En cas de ser incorporades noves esmenes a la cambra alta, com aquesta referent a la residència de la Seu, caldrà que siguin ratificades finalment en una nova sessió plenària al Congrés.

A aquesta esmena també s’hi han referit l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, que es mostra convençut que “amb aquest acord es possibilitarà la licitació l’any vinent” de la futura residència. Viaplana recorda que “aquest és un equipament, històricament reclamat per a cobrir el dèficit actual de places públiques residencials” i que, d’acord amb el que s’ha consensuat amb la plataforma ciutadana impulsora i amb tots els grups municipals (Compromís, Junts, ERC i CUP), “està pensat per a donar servei a persones de més de 65 anys o les persones grans amb un nivell d’autonomia personal”. Es complementarà amb el projecte de rehabilitació de la residència de la fundació Sant Hospital.

De la seva part, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, hi ha afegit que “amb aquest projecte de pisos de serveis es vol potenciar l’autonomia de les persones grans, perquè puguin estar el màxim de temps al seu domicili”. Lamolla també esmenta que l’equipament comptarà amb diversos serveis adaptats, com poden ser els de metge, fisioterapeuta, treballador social, podòleg, gimnàs i hort.