‘Morts, qui us ha mort?’, de l’escriptor andorrà Iñaki Rubio, es presenta a la Fira del llibre de Viena

Andorra presenta aquest proper divendres, 25 de novembre, el llibre ‘Morts, qui us ha mort?’ de l’escriptor andorrà Iñaki Rubio a la Fira del llibre de Viena. La presentació es farà a partir de les 12.30 h a l’estand de l’Instituto Cervantes en el marc de la celebració del certamen internacional que està tenint lloc al Centre d’Exposicions de Viena fins el proper 27 de novembre. El llibre, publicat en català per l’editorial Comanegra, sortirà publicat en castellà al primer trimestre del 2023 per l’editorial Medusa.

A més, també es preveu la participació de l’escriptor a la taula rodona sobre novel·les històriques, juvenils i d’aventures que tindrà lloc el 26 de novembre a les 18 h a la seu de l’Instituto Cervantes de Viena.

L’acte s’emmarca dins de les accions de diplomàcia cultural del Govern d’Andorra impulsat conjuntament amb l’Ambaixada d’Andorra a Àustria i Alemanya i en col·laboració amb el Ministeri de Cultura i Esports. L’Instituto Cervantes de Viena participa en la Fira del llibre i hi organitza actes que tenen com a objectiu donar a conèixer i promoure la literatura iberoamericana contemporània al públic de parla alemanya. Participen en aquesta iniciativa: Andorra, el Salvador, Argentina, Espanya, Brasil, Perú, República Dominica i Xile.

La Fira del llibre de Viena és l’esdeveniment més important de la indústria editorial austríaca que s’organitza amb periodicitat anual. Al 2021, va comptar amb 41.000 visitants.

Es preveuen un total de 400 esdeveniments que inclouen xerrades, taules rodones, conferencies i presentació de llibres amb la participació de més de 500 experts i escriptors austríacs i internacionals. Entre els expositors es troben llibreries, editorials, institucions i entitats amb Fons editorial propi.