Dinar de germanor a la Seu d’Urgell per als nascuts l’any 1947

Un grup de veïns de la Seu d’Urgell ha organitzat un dinar de germanor adreçat a persones del municipi o de la comarca nascuts l’any 1947, per a celebrar que enguany compleixen el seu 75è aniversari. La trobada es durà a terme aquest dissabte dia 26, a partir de les 14 hores, a l’Hotel la Seu, situat al poble de Castellciutat.

La inscripció encara és oberta i es pot confirmar de manera presencial, o per telèfon, a través de l’establiment Mobles Farràs o de la botiga de robes Toni Llanes. Tot i això, es recomana que els qui s’hi vulguin apuntar ho facin com més aviat millor, perquè el restaurant pugui tenir una previsió del nombre d’assistents. El preu és de 45 euros per persona. També hi poden prendre part les parelles dels participants.

Per als assistents que no disposin de cotxe, el mateix dia a 2/4 de 2 del migdia es recollirà participants amb cotxes particulars a la plaça de Catalunya, per a arribar fins al restaurant.

El cartell promocional del dinar consta d’un mosaic d’imatges de diversos indrets de la Seu d’Urgell, que conformen el número 75, i a sota hi apareixen un conjunt de dibuixos del recordat ninotaire Jaume Perich, que al·ludeixen a alguns dels fets quotidians o socials que ha viscut aquesta generació. L’acte té el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.