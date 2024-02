Tot per decidir a les AndbankGSeries 2024. La G4 serà determinant

El pilot Jose Roger pilotant el seu buggie (FotoEsport)

Volkan Isik (Clio ICE Trophy), Jose Roger (Side by Side) i Tito Rabat (ICE Gladiators), aquest per partida doble, van ser els guanyadors de la penúltima cita del calendari de les AndbankGSeries 2024. Després de la disputa de la G3, G5 i G6 per als motards, només Jose Roger sembla tenir assegurat el seu tercer triomf consecutiu a la categoria dels buggies, té 32 punts d’avantatge sobre el seu company Jesus Cucharrera i queden 40 punts en joc.

Quant a les categories restants, la igualtat és total no només pel títol en joc. La composició dels podis finals, en aquests moments, és impredictible. Entre els Clio Rally5, Antonio Otero que partia amb cert avantatge en aquesta G3 no la va poder mantenir i va veure com Yannick Francisci l’igualava a la provisional mancant el meeting final. Entre els ICE Gladiators, com era de preveure, l’arribada de Tito Rabat, amb quatre triomfs a les curses en què ha participat, l’han situat entre els favorits al triomf final. De moment Xavi España, molt regular, resisteix.





La climatologia: un trencaclosques per als organitzadors

La possibilitat d’un segon ajornament de la G3 va ser una possibilitat molt real durant la primera meitat de la setmana. Les altes temperatures del dia a dia i unes previsions que no portaven a l’optimisme van ser el motiu pel qual la incògnita de la disputa de la G3 no es resolgués fins a 48 hores abans de l’inici del meeting.

Amb tot, la jornada no es preveia plàcida, l’estat de la pista estava sota mínims i encara que la finestra de baixes temperatures prevista per les nits de dijous i divendres (dies 8 i 9) podia ajudar, es va pensar en la possibilitat de canviar de escenari per a cadascuna de les categories.

Alex Bercianos (director del Circuit Andorra – Pas de la Casa) comentava així la tensió viscuda en les hores prèvies a l’inici del meeting: “Després del primer ajornament, disputar la G3 era molt necessari per a poder mantenir “vives” les AndbankGSeries 2024. Al costat de la Copa del Món d’Ski ha estat l’esdeveniment de major repercussió que s’ha celebrat a l’aire lliure a Andorra, amb la climatologia tan adversa, després de 20 dies d’anticicló i amb tan poc marge de reacció”.

“No era feina fàcil, vam veure una opció a partir de dijous i per ella vam apostar. L’experiència acumulada durant aquests anys ens permet actuar de manera immediata quan veiem una possibilitat, per complicada que sembli, i prendre les decisions necessàries. Pensar en preparar un escenari diferent per a cadascuna de les categories és un sobreesforç per part de l’equip de pista, però necessari per a aconseguir el nostre objectiu.

Al meu entendre va sortir millor del que en principi podíem esperar. A part de les decisions presses, el microclima que de vegades s’instal·la al Port d’Envalira ens va ajudar i la pista va aguantar fins al final.

És d’agrair la col·laboració de tots els implicats al certamen, en tot moment ens van recolzar en les solucions que vam anar plantejant durant pràcticament tota la setmana”.





Clio ICE Trophy (2RM) – Volkan Isik va tornar i va repetir triomf

L’experimentat pilot turc, vencedor de la G1 i absent a la G2, va complir amb el comentari que tornaria al Circuit Andorra – Pas de la Casa i, a més, ho va fer donant mostres d’un excel·lent pilotatge sobre gel, una especialitat que fa només un mes no coneixia.

Va vèncer en totes les sortides a la pista i va acabar la G3 amb ple de puntuació (40 punts). Els pilots francesos Charlie Fread i Yannick Francisci, en plena lluita pel títol, el van acompanyar al podi d’aquesta tercera cita de la Clio ICE Trophy.

Antonio Otero no va tenir el seu millor dia a l’escenari andorrà i va veure com Francisci i Fread li llimaven la diferència que fins ara tenia a favor seu. Parlant amb el pilot del Team Puzzle Motorsport, aquest, era conscient que podia passar i que al final del dia va succeir. Aquestes van ser les seves paraules: “Molts companys em diuen que això ho tinc fet. No estic ni de bon tros d’acord. En aquestes curses no pots ser més o menys conservador, és a dir, que si tens avantatge pots guardar-te algun segon com als ral·lis per exemple. En aquest campionat, sobretot, cal regular i no cometre errors. Els rivals estan esperant el meu error i el meu objectiu és no fallar”. És evident que va encertar de ple.

També va donar la seva opinió sobre el campionat que es disputa al Circuit Andorra: ”Per a mi és un campionat brutal, tenir la possibilitat de competir en una superfície tan diferent amb el gel és una cosa inimaginable a prop de casa. Fins aquest any ho havia viscut des de fora, com a responsable d’un equip i volant, de manera esporàdica en una de les cites que hi va haver un volant lliure. Em va agradar molt aquesta primera presa de contacte i en sorgir aquest any la possibilitat de pilotar un Rally5 de l’equip Puzzle Motorsport, no ho vaig dubtar”.





Side by Side. Jose Roger confirma el tercer triomf, sobre tres possibles

Jose Roger (Canam #1), va tornar a dominar des del principi fins al final la categoria dels buggies, deixant sentenciat, gairebé definitivament, el seu tercer títol consecutiu de campió, entre els SBS, del campionat andorrà de pilotatge sobre gel.

Quan s’argumenta que “gairebé definitivament”, és pel fet que l’únic pilot que li pot prendre el títol és el seu company d’equip, Jesus Cucharrera, amb qui comparteix el volant del Canam#1.

El podi de la G3 dels SBS a les AndbankGSeries 2024 va estar format per: Jose Roger (1r), Joel Font (2n) i Jesus Cucharrera (3r).

Abans de la cerimònia de lliurament de trofeus, Roger comentava: “Per a aquesta G3 hem adoptat l’estratègia d’estalviar pneumàtics pensant en la G4, i a punt ha estat de sortir malament. Per sort hem pogut salvar la situació i guanyar una altra vegada”.





Nova categoria dins dels SBS. Els vehicles atmosfèrics

De comú acord amb totes les parts implicades, s’ha establert un podi per als vehicles atmosfèrics entre els buggies. En aquesta categoria estaran inclosos els Yamaha preparats per Pep Motors, els únics sense turbo de la graella de la categoria.

El podi d’aquesta G3 dels SBS atmosfèrics ha quedat de la manera següent: 1. Joan M. Grigera, 2. Gerard de la Casa, 3. Marc Solsona.

Cal destacar que el vencedor Joan M. Grigera, és el més jove (15 anys acabats de fer) dels participants de les AndbankGSeries 2024.





ICE Gladiators. Tito Rabat va tornar a guanyar. Xavi España resisteix

L’excampió del món de Moto2, Tito Rabat, va repetir doble triomf, en aquest cas a la G5 i G6 dels ICE Gladiators.

Rabat, un habitual a les proves del Circuit Andorra – Pas de la Casa, en aquesta ocasió ho va tenir més “fàcil”. El seu gran rival al meeting anterior (Marc Font) no va ser al Port d’Envalira pel fet que estava competint a La Cantoria (Almeria) a la segona prova del Campionat d’Espanya d’Enduro Extrem.

Amb les dues darreres curses per disputar, les distàncies s’han escurçat de manera considerable a la provisional de la present edició del certamen coorganitzat amb la Federació Motociclista d’Andorra (FMA). Amb 50 punts per disputar, els cinc primers classificats de la provisional estan separats per 16 punts.

Dissabte que ve (dia 17), Xavi España haurà de donar el millor de si mateix davant de pilots de l’entitat del seu germà Cristian, Maxime Emery, l’esmentat Rabat i Jordi Duedra.

Dissabte que ve (dia 17 de Febrer) es disputarà l’última cita d’AndbankGSeries 2024, és a dir, a mitjanit de l’esmentat dia hi haurà resposta sobre totes les incògnites que ara mateix existeixen sobre la composició dels podis finals.

Així doncs, les categories Side by Side i Clio ICE Trophy disputaran la G4 mentre que els ICE Gladiators correran les curses corresponents a la G7 i G8 del seu calendari particular.