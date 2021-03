Calèndula, la flor per a cuidar la pell

Al costat de l’àloe vera, la calèndula (també coneguda com a botó d’or o Merygold) és potser la planta que més propietats medicinals té per a la cura de la pell. No obstant això, aquesta bella flor de color ataronjat similar a la margarida i coneguda des de l’Antiga Grècia, no sols era utilitzada amb finalitats dermatològiques, sinó que la seva tintura de color daurat, s’utilitzava per a tenyir tèxtils, aliments i cosmètics.

El seu ús principal és per via tòpica per a regenerar la pell i les mucoses. El seu alt poder cicatritzant, antiinflamatori, antisèptic i antibacterià, fomenten la formació de nous teixits i enforteixen la pell davant les agressions externes. Aquestes són algunes de les seves aplicacions:

• Rascades o butllofes causades per les sabates

• Per a combatre l’acne.

• Irritacions de bebès causades pels bolquers

• Per a alleujar pells al·lèrgiques o atòpiques.

• En descamacions de la pell.

• Per a picades d’insectes

• En hematomes i cops, rebaixa la inflor i alleuja el dolor.

• Sobre pells irritades, envellides i cremades cutànies del sol.

• Sobre llavis ressecs i esquerdats.

• Per a les nafres bucals o gingivitis.

• Combat la infecció per fongs, la micosi i la candidiasi.

• Per a eliminar les berrugues.

També, en infusions, ajuda a combatre l’anèmia i a millorar els símptomes de la menstruació (com poden ser les hemorràgies) i poden ajudar-te molt davant d’una indigestió.