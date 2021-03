Martí Gironell recupera el pont de Besalú amb la seva nova novel·la

Martí Gironell, escriptor i periodista, torna amb Paraula de Jueu, segona part d’El Pont dels Jueus, una història que està emmarcada al poble de Besalú.

Paraula de jueu ens transporta al segle XIV, en el moment què Pere Baró rep l’encàrrec de reconstruir el pont de Besalú, que ha quedat destrossat per una riuada. La ciutat, que veu en el pont una oportunitat per fer de Besalú una vila poderosa i important tant en l’àmbit polític com en l’àmbit comercial, s’ha abocat en la seva reconstrucció. Tant cristians com jueus s’uniran en aquesta causa comuna, ja que ambdues comunitats tenen alguna cosa a guanyar, però qui més il·lusió ha dipositat en la construcció del pont és en Kim, un jove jueu descendent de Llombard, el primer constructor del pont. Tot i així, Besalú no ho tindrà fàcil… Tot d’un plegat les obres s’aturaran i en Kim, el protagonista d’aquesta història, haurà de fer mans i mànigues per aconseguir que l’obra prosperi.

Gironell destaca que El pont dels jueus és una novel·la que l’ha acompanyat durant tots aquests anys i és per això que el 2008 va començar a documentar-se per escriure’n una segona part.

Amb aquest llibre reflecteix els problemes religiosos i de convivència del segle XIV entre jueus i cristians. L’escriptor afronta l’escriptura com un joc en el qual aprèn del temps, els personatges i els diàlegs. Amb aquesta novel·la realitza un homenatge a la memòria històrica de la zona garrotxina on ell va créixer.

Actualment, també, ha estrenat un podcast que s’anomena Girona de Novel·la. Es tracta d’un itinerari literari que ofereix la possibilitat de conèixer la ciutat de Girona a través de diversos escenaris que han estat protagonistes de diferents novel·les.