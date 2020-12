Cabell enredat? Mai més amb aquests consells

A vegades no ho podem evitar, el nostre cabell apareix enredat i pentinar-lo es converteix en una missió impossible. Per a saber com actuar sobre aquest tema, pren nota dels nostres consells, que comencen per la rentada del cabell i finalitzen a l’hora d’anar a dormir… Perquè, de cap manera la solució a un cabell enredat pot ser donar estirades!

Per què se m’enreda el cabell?

Generalment el cabell s’enreda perquè el rentes de manera inadequada… altres vegades perquè és molt fi i sec (fins i tot li passa moltíssim als arrissats) i altres vegades perquè no el desemboliques de manera correcta. També se’t pot enredar si, en practicar exercici, no el subjectes de manera correcta…

Ara sí, una vegada ja has reflexionat sobre per què se t’enreda el cabell, arriba el moment de saber com pots desembolicar-lo…

Vuit regles perquè no se’t torni a enredar el cabell

Renta’t correctament el cabell: Ensabona les arrels i deixa que el sabó rellisqui pel cabell, amb això serà suficient per a mantenir-lo net. Si puges tota la teva cabellera a l’alt del cap i la fricciones, és segur que quedarà feta una amalgama de nusos.

2. Pentina’l amb el condicionador posat. Aquest truc et canviarà la vida, t’ho assegurem. Aplica una gota de mitjans a puntes i, mentre actua, aprofita per a passar la pinta suaument un parell de vegades.

Si tens els cabells fins, nodreix-lo des de l’arrel fins a la punta. Sí, ja sabem que sempre et diem que la màscara ha d’anar de mitjans a puntes, però en el cas dels cabells fins, no és així… però si utilitzes una màscara formulada amb arginina, biotina i vitamina B5 aconseguiràs reforçar la resistència del teu cabell des de l’arrel perquè, arribat el moment de desenredar, no es trenqui. Embolica’l amb la tovallola per a eixugar-lo. No el freguis amb aquesta per a assecar-lo, si ho fas d’aquesta forma segur que s’embulla… Amb el cap cap avall, recull tot el teu cabell amb una tovallola, com si d’un turbant es tractés…

5. Aplica una crema sense aclarit. Val, ja tens el cabell net i li has eliminat la humitat. Ara, abans de posar-te a desenredar aplica un producte de styling que faciliti el pentinat.

Pentina’l amb una pinta de pues amples. Suficient per a desfer els nusos grans i més acurat que els que tenen moltes pues. Subjecta el teu cabell a meitat de la tija (si el tens molt llarg el terç inferior) i vas desenredant a poc a poc. En tenir les pues amples acabaràs ràpidament i t’estalviaràs les estirades. Després, ja pots raspallar-lo, seguint el mateix ordre, des de les puntes i pujant. Asseca’l a baixa velocitat. De nou un pas crucial per a les que teniu els cabells fins o fràgils. Usa l’assecador a una potència mitjana perquè l’aire no despentini massa el teu cabell. Recull-lo en una o diverses trenes per a dormir. Aquest pentinat té dos avantatges: evita que s’enredi amb el frec del coixí i, a més, forma unes ones naturals que pots lluir l’endemà

Per bellezactiva.com