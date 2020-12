Mètode KONMARI per a l’habitació infantil

L’escriptora japonesa Marie Kondo ha editat diversos llibres del seu mètode KONMARI. El mètode bàsicament ens ensenya a quedar-nos amb el que ens fa feliços i necessitem, rebutjant el que és prescindible o no ens fa feliços.

Us donem alguns consells de com aplicar-ho a l’habitació dels nens, on el problema sol estar en el desordre de les joguines. El primer que cal fer, és bolcar totes les joguines juntes per a tenir-les a la vista.

Anirem agafant d’una a una, i amb l’opinió dels nostres fills (al cap i a la fi són ells els que saben quines prefereixen), anirem separant en una muntanya les que estiguin velles, trencades o els faltin peces.

Aquesta pila anirà directament a les escombraries. En una altra pila, posarem les que donarem o vendrem en plataformes de segona mà.

Les que vagin seleccionant, es dipositaran ordenades en caixes etiquetades, perquè sàpiguen on buscar una joguina en concret i no hagin de regirar la resta.

Seleccionar tantes joguines no és fàcil, i menys, convèncer als nens que no ho necessiten tot, però després d’aplicar el mètode i veure-ho tot tan ordenat, segur que haurà merescut l’esforç.

Per bebeysalud.com