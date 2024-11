Biel Cuen confirma el seu salt a la categoria absoluta amb la participació al Campionat d’Espanya

Biel Cuen atenent els mitjans de comunicació (FAN)

El jove nedador andorrà, Biel Cuen, saltarà a la piscina d’un campionat absolut espanyol. Ho farà tot i tenir només 17 anys i havent d’enfrontar-se als millors nedadors del país veí del sud. “Estic molt content, ja que és una oportunitat que tinc per a demostrar que estic fent bé les coses”, ha assegurat aquesta Biel Cuen en el darrer entrenament abans de viatjar, aquest dimecres, cap a Madrid on es disputa a partir de dijous el Campionat d’Espanya Absolut de piscina curta.

“Hi ha més competència, però motiva més perquè els rivals més bons em motivarà per a anar a per ells”, ha insistit el jove que, recentment, va assolir el rècord d’Andorra dels 200m estils. En aquest sentit, el director tècnic de natació de la FAN, Alfonso Maltrana, ha destacat que Cuen, “per sort per a Andorra, encara té marge, crec que aquesta competició en piscina curta amb els absoluts és una situació nova per a ell, normalment neda en els primers llocs i en aquesta ocasió haurà de lluitar molt”.

Sobre el calendari de proves, Cuen està inscrit en 400m estils, els 400m lliures, 200m papallona, 200m lliures i el 200 esquena, si bé Maltrana ha reconegut que “estem valorant quines són les proves que acabarà nedant perquè estan molt juntes i haurem de decidir; crec que en el 400m estils i el 400m lliures està molt fort”.

“És molt important que el Biel és la punta de llança, però hi ha molts nedadors bons a la base; crec que estem treballant bé”, ha insistit el director tècnic de natació de la FAN amb relació al relleu generacional que s’ha de produir.





Més participació tricolor

Més enllà de la participació de Biel Cuen, al Campionat d’Espanya Absolut de piscina curta també hi haurà la presència de tres nedadors més de la FAN: Bernat Lomero, Patrick Pelegrina i Aleix Ferriz.

Lomero estarà present a la prova dels 50 metres lliures, els 50m papallona i en els 100m lliures. Pel que fa a Ferriz, només saltarà a la piscina per als 200 metres esquena, mentre que Pelegrina serà el que més feina tindrà amb la participació als 50 metres esquena i braça, en els 100 metres braça i en els 100 metres estils.





Horaris i sèries dels nedadors andorrans de la FAN

Dijous 14 de novembre

9.30h: 400m estils – 1a sèrie (Biel Cuen)

10.30h: 50m esquena – 2a sèrie (Patrick Pelegrina)





Divendres 15 de novembre

9.47h: 100m braça -7a sèrie (Patrick Pelegrina)

10.14h: 200m papallona – 2a sèrie (Biel Cuen)

10.50h: 200m lliures – 2a sèrie (Biel Cuen)

11.19h: 50m lliure – 6a sèrie (Bernat Lomero)





Dissabte 16 de novembre

9.30h: 200m lliures – 2a sèrie (Biel Cuen)

10.00h: 50m papallona – 5a sèrie (Bernat Lomero)

10.30h: 200m esquena – 2a sèrie (Aleix Férriz i Biel Cuen)

11.07h: 100 estils – 5a sèrie (Patrick Pelegrina)





Diumenge 17 de novembre

9.40h: 100m lliures – 6a sèrie (Bernat Lomero)

10.006h: 50 braça – 5a sèrie (Patrick Pelegrina)