FGC inverteix 1,8 M€ a reforçar un túnel de la línia de tren de la Pobla de Segur, entre Santa Linya i Àger

Malles de protecció damunt dels túnels de la línia de tren de la Pobla, a prop del pantà de Camarasa (Govern.cat)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha finalitzat les obres de reforç de l’estructura d’un túnel situat al costat del pantà de Camarasa, entre les estacions de Santa Linya i Àger (Noguera), que forma part de la línia Lleida-La Pobla de Segur. L’actuació, que ha suposat una inversió d’1,83 milions d’euros, ha inclòs també la instal·lació de malles i barreres a l’exterior del túnel per a protegir-lo de l’impacte de possibles despreniments de roques d’un vessant de la muntanya.

Les obres de reforç d’aquest doble tram de túnel van començar l’abril passat i han tingut una durada de 7 mesos. Els treballs s’han dut a terme de nit, per a no afectar el servei regular. L’actuació finalitzada aquesta setmana ha consistit en el reforç de l’estructura del túnel, format per dos trams: un primer tram de túnel original excavat en roca i un segon tram, construït a cel obert, que es va fer durant el segle XX per a protegir la via d’esllavissades. Precisament, el sostre d’aquest segon túnel presentava patologies històriques, prèvies a l’explotació de Ferrocarrils, a causa d’haver rebut en el passat l’impacte de despreniments de roques.

Ferrocarrils ha dut a terme les reparacions i els sanejaments necessaris i ha reforçat el túnel amb la instal·lació d’estructures metàl·liques interiors, com ara malles i barres d’acer i perfils metàl·lics, i hi ha projectat formigó. En segon lloc, abans de reforçar l’estructura del túnel, Ferrocarrils va instal·lar malles de protecció damunt del fals túnel amb l’objectiu de protegir-lo en el futur de l’impacte de possibles esllavissades del vessant de muntanya que hi ha a la zona, i que té 200 metres d’altura. L’actuació va consistir en la instal·lació de barreres dinàmiques, el reforç del vessant amb ancoratges i el sanejament del talús.





Sistema d’avisos preventius

La següent fase de l’actuació serà la instal·lació de sensors a les barreres dinàmiques amb l’objectiu d’incorporar aquest tram de túnel al sistema d’avisos preventius de possibles despreniments de roques. Aquest sistema de seguretat, conegut amb el nom d’aspa-fletxa, va començar a ser implantat per Ferrocarrils l’any 2021 en diferents vessants de la línia. Des de llavors, ja l’ha instal·lat en una quinzena de punts de la línia, tot formant un total de 6 quilòmetres de barreres amb sensors. Aquest sistema suposa un increment de la seguretat en la predicció i avís de caigudes de roques de petites o grans dimensions.





Més de 80 milions d’euros en inversions a la línia Lleida-La Pobla

Els treballs de millora d’aquest doble tram de túnel formen part del pla d’actuacions a la línia, que preveu intervencions en talussos, túnels, vessants, ponts, vies i enclavaments, a banda de la supressió de passos a nivell. En total, des que Ferrocarrils va assumir l’any 2016 el servei Lleida-La Pobla de Segur, ha invertit més de 80 milions d’euros en aquesta línia. Dos terços d’aquesta inversió (55 milions) corresponen al reforç de la infraestructura.

Des que Ferrocarrils va assumir el servei Lleida-La Pobla de Segur, ha dut a terme actuacions a cadascun dels 40 túnels de la línia, que suposen 15 quilòmetres dels 89 amb què compta tot el recorregut. Moltes d’aquestes inversions corresponen a reparacions de la infraestructura del túnel, com reforços estructurals, millora i protecció de despreniments a les embocadures o conducció del drenatge.

També s’ha renovat la superestructura de via d’aquests túnels. Així, s’han canviat les travesses de fusta d’aquests túnels per travesses monobloc de formigó; s’ha substituït el balast i s’han renovat els carrils.