La Seu: Cursa i caminada solidària pels aiguats del País Valencià

Cursa i caminada en suport als afectats pels aiguats del País Valencià

El centre de salut i entrenament personal Bones Vibracions, de la Seu d’Urgell, organitza una cursa i caminada solidària per a donar suport a les víctimes dels aiguats del País Valencià. L’activitat, oberta a tothom, es durà a terme aquest dijous, 14 de novembre, al vespre (19.00 h), i se sortirà des de davant d’aquest espai, situat al número 42 de l’avinguda de Pau Claris, enfront del passeig de Pasqual Ingla.

Clàudia Buchaca, responsable de Bones Vibracions, ha explicat a RàdioSeu que la iniciativa va sorgir d’un corredor que va proposar organitzar curses a diferents poblacions per a ajudar els afectats per la DANA, i han decidit adherir-s’hi.

Sota el lema ‘Ens mobilitzem per València’, la proposta consistirà en un recorregut de 5 quilòmetres, que es pot fer tant corrent com caminant, pel nucli urbà de la Seu. Per això, es farà en dos grups: un pels que vulguin córrer i l’altre pels que prefereixin caminar. La inscripció consistirà en una donació directa a la Fundació Horta Sud de València, mitjançant un enllaç que també es pot trobar al perfil de Bones Vibracions a Instagram. Des d’aquest enllaç els participants ja rebran en privat el dorsal perquè el puguin personalitzar.

L’organització també ha fet una crida per a trobar persones que col·laborin en l’organització. Els qui hi estiguin interessats poden contactar-hi a través del telèfon 608 610 742. El recorregut serà circular i passarà pel Camí Ral de Cerdanya fins al parc de Bombers, des d’on s’anirà cap al Parc del Segre i des d’allà es tornarà fins al punt de partida.