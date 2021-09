Beneficis d’utilitzar desodorant en crema, t’ho expliquem tot!

El desodorant és un indispensable en el nostre necesser durant tot l’any, i forma part de la nostra rutina diària. Quan sortim de la dutxa ens l’apliquem d’una forma gairebé automàtica. A més, ens acompanya a tot arreu: de vacances, al gimnàs, i fins i tot en el nostre lloc de treball.

I és que el desodorant és el nostre millor aliat quan intentem evitar la mala olor corporal i les taques de suor que es formen a les axil·les. Per això, existeixen diferents tipus de desodorants: en esprai, en roll-on, en aerosol… Però en aquest post venim a parlar-te dels desodorants en crema i dels seus beneficis, sobretot per a les pells sensibles.

Desodorant en crema

Primer has de tenir en compte que molts dels cosmètics que utilitzem estan formulats amb substàncies químiques. Això fa que no siguin adequats per a la pell i, en el cas dels desodorants, fan que no actuïn d’una forma efectiva durant, com a mínim, vuit hores. Per aquest motiu, cada vegada més gent aposta per desodorants naturals i en crema.

Aquests tipus de desodorants no interfereixen en la transpiració natural del cos, i assegura que res obstrueixi els porus, i també ajuden a eliminar la mala olor que generen els bacteris de les axil·les. A més també podem incloure aquests beneficis:

1. No contenen alcohol ni sals d’alumini, o altres substàncies sintètiques, així que no ressequen, no obstrueixen els porus i no impedeixen l’eliminació de toxines.

2. No emeten gasos, per la qual cosa són molt menys contaminants que els aerosols, i és molt més fàcil reciclar els envasos una vegada acabats.

3. Són aptes per a tota mena de pells, fins i tot les més sensibles. En ser en crema, com ja s’ha esmentat, no resseca la pell.

4. La seva efectivitat és major, i manté durant més temps l’aroma a la pell.

Per bellezactiva.com