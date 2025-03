Bartumeu Gabriel, 7è a l’eslàlom FIS de Rogla

L’andorrà, Bartumeu Gabriel, a la Copa d’Europa de Soldeu (Oriol Molas)

A Rogla (Eslovènia) es troba part de l’equip nacional masculí, amb Bartumeu Gabriel, Pirmin Estruga i Èric Ebri. Gabriel ha estat aquest divendres 7è al primer dels dos eslàloms FIS que acull l’estació eslovena en dos dies. Bartumeu Gabriel ha completat la cursa amb un crono de 1.26.89, a 0.89 del guanyador, que ha estat l’australià Hugh McAdam amb 1.26.00. L’andorrà era tercer a la primera mànega amb +0.55, però a la segona marcava el 12è temps amb +0.73.

Per la seva part, Pirmin Estruga ha estat 23è amb 1.29.36, a 3.36, quan havia estat 22è a la primera mànega i 27è a la segona. Èric Ebri, per últim, ha acabat 29è amb 1.29.99, a 3.99, sent 30è a la primera i 24è a la segona. Aquest dissabte els tres esquiadors andorrans disputaran un nou eslàlom FIS, també a Rogla.