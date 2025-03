Teixeira, plata sub-20 (1.500 m lliures) al Campionat d’Espanya

El nedador andorrà, Kevin Teixeira, lluint la seva medalla de plata sub-20 (FAN)

Aquesta matí de divendres la Federació Andorrana de Natació (FAN) donava a conèixer la bona actuació del nedador andorrà, Kevin Teixeira, al Campionat d’Espanya que s’està disputant a la localitat catalana de Sabadell. Teixeira ha establert en la seva participació matinal un nou rècord d’Andorra absolut en la disciplina dels 1.500 metres lliures.

Kevin Teixeira tenia novament un compromís amb la competició aquesta mateixa tarda de divendres, també al Campionat d’Espanya, per a disputar en aquest cas la sèrie ràpida i on calia estar pendents del seu resultat final. El nedador del Principat, als 1.500 metres lliures, ha acabat en la 7a posició absoluta sent medalla de plata en categoria sub-20.