Baró demana pels crèdits tous que no s’han retornat al Govern

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró (PS)

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat a Sindicatura una bateria de preguntes escrites sobre els avals bancaris concedits pel Govern amb motiu de les conseqüències causades a les empreses arran de la pandèmia de la COVID-19.

El conseller general del PS ha demanat quines empreses i negocis han sol·licitat crèdits i els han retornat, així com les que no ho han fet. Així mateix, Baró pregunta pel nombre d’avals que s’han executat i per la previsió de Govern dels que queden per retornar i la xifra econòmica d’aquells que preveu recuperar.

El també president del PS ha presentat aquestes qüestions com a seguiment d’una pregunta que ja va formular fa un any perquè Govern fes públic els beneficiaris de crèdits tous. “En aquell moment, l’executiu va informar que hi havia pendent de retornar 136,5 milions d’euros i que només 44,5 milions s’havien amortitzat”, asseguren des del PS. “Tot i així, el ministeri de Finances va seguir ocultant la identitat de les empreses que havien accedit a crèdits”, segons els socialdemòcrates..