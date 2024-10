Barcelona, icona mundial de la fotografia i el turisme

La Sagrada Família, a Barcelona (iStock)

Quantes imatges es fan cada mes de la Sagrada Família? I de la Casa Batlló? Quantes fotografies s’han pogut fer des del Camp Nou, o des del Park Güell? Avui dia, tenint en compte la facilitat que suposa fer una instantània amb el mòbil, la xifra és incalculable. Ara bé; sí que es poden conèixer les ciutats més fotografiades del planeta, ja que, arran del Dia Mundial de la Fotografia (19 d’agost), la web de visites guiades i excursions Civitatis va publicar el top 5 de ciutats més fotografiades del món. I, Barcelona hi és en tercera posició.

Un 2024 de rècords amb una Copa Amèrica

Les darreres xifres de pernoctacions, creueristes i passatgers internacionals apunten a un 2024 ple de rècords, precisament, en un any en què la capital catalana organitza el tercer esdeveniment esportiu amb major repercussió econòmica: la Copa Amèrica de Vela. A aquesta, com no podia ser d’altra manera, s’afegeixen les atraccions culturals més conegudes de Barcelona, vuit de les quals es troben entre les deu més visitades a l’Estat: la Sagrada Família, el Park Güell i la Casa Batlló, entre les més destacades.





Quantes fotos fem a cada viatge?

Gairebé la meitat (49%) dels viatgers fan més de 150 fotos per viatge, i un 10% assegura que en fa més de 300. Aquestes xifres extretes de l’informe Viatges i Fotografia elaborat per l’empresa de viatges sorpresa, Waynabox, servirien per a acostar-nos una mica més a la immesurable xifra de fotografies que es fan a la Ciutat Comtal, que compta amb un seguit de monuments que es troben en una cursa per a assolir els sis milions de visitants anuals. Entre aquests, la ja mencionada Sagrada Família, o PortAventura World, que l’any passat va rebre 5,5 milions de persones, la dada més alta mai observada.

D’altra banda, destaquen dues atraccions que l’any passat van incrementar considerablement els seus índexs de visites. És el cas de Montserrat, que va tancar el 2023 amb gairebé 2,2 milions de visitants, un repunt del 36% respecte de l’any anterior. També el Funicular i el Cremallera van incrementar un 53% el seu ús. Montserrat va ser, novament, el monument turístic -sense comptar els parcs d’atraccions com PortAventura- que més visitants va atraure fora de Barcelona, encara que les xifres del passat 2023 no van igualar les rècord del 2019 (2,7 milions).





Nova York, la ciutat més fotografiada del món

Barcelona s’endú el bronze per sota de Nova York i Roma, or i plata respectivament, i se situa per sobre de París, que no veu medalla malgrat venir de celebrar els Jocs Olímpics. La capital francesa se situa en quarta posició, probablement perquè l’informe de Civitatis no ha tingut en compte les dades de París 2024, ja que, durant tres setmanes, l’esdeveniment compta amb una audiència de la meitat del planeta i milions d’assistents internacionals.

Com més turistes, més fotografies. Aquest fet podria explicar que Nova York ocupi la primera posició, en rebre una xifra de 55 milions de turistes anuals, set vegades superiors a la barcelonina, que és de 7,4 milions, segons la World Tourism Organization. Central Park, l’Estàtua de la Llibertat, el Pont de Brooklyn o l’Empire State Building són els monuments més aclamats que diàriament compten amb milers de turistes que no es volen perdre “la ciutat que mai dorm” en primera persona.





Roma, l’atractiu mediterrani i la importància de la gastronomia

Per la seva banda, la capital italiana, que segons prestigiosos llistats de l’àmbit de la gastronomia ocupa una posició destacada com a destinació culinària, és una mostra més de l’atractiu mediterrani per al turisme internacional. El Coliseu, el Panteó de Roma i la Fontana di Trevi com a símbols de la història romana han aconseguit una destacada segona posició en el llistat de les ciutats més fotografiades del món.

Després de les ja mencionades capitals catalana i francesa, en tercera i quarta posició, queda Istanbul (cinquena). Al nord-oest de Tuquia es troba una ciutat que atrau un gran volum de turistes cada any, que no es volen perdre la Mesquita Blava i el Palau de Topkapi, que brillen en un llistat de monuments i atraccions turístiques on també es troben el Museu Arqueològic d’Istanbul, la Mesquita de Suleiman i Santa Sofia.





David Lombrana. Periodista