Coberta del llibre infantil “Els nens de les arrels”

Títol: Els nens de les arrels

Escriptora: Sibylle von Olfers

Traductora: Rosa Martínez

Adaptació: Ignasi Roda Fàbregas

Editorial: ING Edicions

Pàgines: 24

Edat: Per als més petits

Fa més de cent anys, una artista, mestra i religiosa anomenada Sibylle von Olfers publicà per primera vegada Els nens de les arrels, un relat breu on, en arribar la primavera, la Mare Terra desperta els nens que dormen arraulits sota les soques dels arbres, per tal que puguin preparar-se per a brotar a l’exterior com menuts brins d’herba o boniques flors. Amb la senzillesa d’una bella història d’antany, l’autora ens embolcalla en el sentit profund del pas de les estacions i els ritmes de la natura.

La reedició d’ING comporta canvis significatius respecte de la primera edició en català de 2003, sobretot pel que fa al disseny editorial, ja que es modernitza la tipografia i la coberta escollint una il·lustració més sòbria, però que aporta claredat a la composició; ambdues decisions milloren substancialment l’atractiu del llibre sense restar ni un bocí de la seva atmosfera nostàlgica.

Tot i mantenir-se l’adaptació al català d’Ignasi Roda Fàbregas (amb incursions al cançoner popular de casa nostra), s’actualitza la traducció amb el treball impecable de Rosa Martínez, que honra l’original amb un text on mostra el seu domini de l’exactitud del llenguatge en un moment en què la literatura per a infants destaca per l’ús excessiu de generalitats. Gràcies al gust de les seves paraules la lectura arrodoneix el seu caràcter melòdic, de ritme suau, perfecte per a ser llegit en veu alta. Amb tot, l’edició respon a les directrius internacionals de l’IFLA i d’Inclusion Europe i ha obtingut el segell de l’Associació de Lectura Fàcil.

Les imatges, malgrat ser antigues, han passat per una digitalització de qualitat —només els molt primmirats endevinem certa falta de resolució en la coberta— i ens obren les portes a seguir encisant-nos davant l’estil de Sibylle von Olfers, que a voltes ens remet a l’art nouveau del seu temps.

El llibre inclou en la darrera pàgina un QR per a descarregar la guia pedagògica de l’obra. Cal matisar, però, que aquesta guia no respon a objectius o aspectes literaris (a excepció de la menció a la importància de les rimes i de les cançons de falda), sinó que està dissenyada per a oferir una interpretació del relat des de la perspectiva Waldorf, descriure propostes de simbolització i cercar la conscienciació dels adults que acompanyen l’infant.





Mònica C. Vidal / Clijcat / Faristol