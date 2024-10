Diferències bàsiques entre l’Alzheimer i la demència senil

Un padrí intentant fer un trencaclosques (Getty images)

Quan un familiar comença a mostrar signes de pèrdua de memòria o altres canvis cognitius, és natural preocupar-se. Tot i que aquestes alteracions sovint s’associen amb l’envelliment, poden ser senyals d’una malaltia més seriosa com l’Alzheimer o la demència senil. Encara que els termes “Alzheimer” i “demència senil” sovint es confonen, no són el mateix. A continuació, expliquem les diferències bàsiques i com es poden identificar aquests trastorns.

Què és la demència senil?

La demència és un terme general que descriu una disminució de les capacitats cognitives, suficient per a interferir en la vida quotidiana. La demència senil, o demència relacionada amb l’edat, no és una malaltia en si mateixa, sinó un conjunt de símptomes que poden ser causats per diverses malalties. Entre les causes més comunes de la demència hi ha malalties neurodegeneratives, problemes vasculars, infeccions, i trastorns metabòlics.

Què és l’Alzheimer?

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa i la causa més comuna de demència. Aquesta malaltia afecta, primer, les parts del cervell que controlen la memòria, el llenguatge i el pensament. L’Alzheimer progressa lentament, amb una pèrdua gradual de funcions cognitives, i amb el temps, afecta la capacitat d’executar activitats quotidianes.





Diferències clau entre Alzheimer i demència senil

1. Inici i progressió dels símptomes:

Alzheimer: L’inici és lent i gradual, amb la pèrdua de memòria a curt termini com un dels primers símptomes. Amb el temps, la malaltia progressa i comencen a aparèixer dificultats en el llenguatge, la presa de decisions i la resolució de problemes.

Demència senil: Pot tenir un inici més abrupte, especialment si és causada per problemes vasculars com un ictus. La progressió pot variar segons la causa subjacent, i els símptomes poden no ser tan sistemàtics com en l’Alzheimer.





2. Afectació de la memòria:

Alzheimer: La pèrdua de memòria és sovint el símptoma més destacat, començant amb dificultats per a recordar esdeveniments recents mentre que els records més antics poden romandre intactes durant més temps.

Demència senil: La memòria pot estar afectada, però no sempre és el primer o el símptoma més destacat. Pot haver-hi altres dèficits cognitius abans que la memòria es vegi compromesa significativament.





3. Canvis en la personalitat i el comportament:

Alzheimer: És comú que els pacients experimentin canvis en la personalitat, irritabilitat, ansietat o depressió a mesura que la malaltia avança.

Demència senil: Els canvis de personalitat poden ser presents, però la seva aparició depèn de la causa subjacent de la demència.





4. Capacitat funcional:

Alzheimer: Amb el temps, la malaltia afecta la capacitat del pacient per a dur a terme activitats diàries com vestir-se, menjar o, fins i tot, reconèixer familiars.

Demència senil: La capacitat funcional també es veu afectada, però pot no seguir el mateix patró previsible que l’Alzheimer.





És important consultar un metge si observes que un familiar presenta símptomes de pèrdua de memòria o altres canvis cognitius. Un diagnòstic precoç pot ajudar a establir un pla de tractament adequat i proporcionar suport tant al pacient com a la família.

El diagnòstic es fa a través d’una combinació d’avaluacions clíniques, proves neuropsicològiques, i, en alguns casos, proves d’imatge com la ressonància magnètica. Un cop determinat si el que afecta el teu familiar és Alzheimer o una altra forma de demència, el metge podrà recomanar el tractament més adequat.