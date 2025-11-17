Andbank: El fons Return Stacked Apex FIL aprofita l’equilibri i la resiliència de la inversió tot terreny per a superar al mercat global

Andbank Wealth Management, gestora de fons del Grup Andbank, ha llançat el fons Return Stacked Apex FIL, la nova estratègia d’inversió gestionada per Rafael Ortega Salvador dins del marc de Return Stacked Portfolios, un projecte de la gestora especialitzat en carteres i fons d’inversió tot terreny, i que es comercialitzarà a Espanya.
Return Stacked Apex FIL representa la versió més ambiciosa de l’enfocament return stacked: una filosofia d’inversió basada a combinar diversificació estructural i eficiència en capital, dissenyada per a buscar rendibilitats superiors sense un augment proporcional dels riscos d’invertir.
Per cada euro invertit, el fons està dissenyat per a oferir 1 € d’exposició a Renda Variable global indexada i 1 € d’exposició a una cartera d’actius i estratègies diversificadores amb alt potencial de retorn, amb la qual el gestor aspira a batre al mercat global a llarg termini.
“Apex és la culminació natural de la nostra evolució: una cartera que aprofita l’equilibri i la resiliència de la inversió tot terreny, però amb un objectiu clar de superar al mercat global sense dependre d’un sol motor de rendibilitat”, explica Rafael Ortega, gestor del fons.
Sobre Rafael Ortega Salvador
Rafael Ortega Salvador és gestor sènior a Andbank Wealth Management SGIIC i cogestor del fons MyInvestor Cartera Permanente FI, un dels fons defensius més reconeguts per la seva consistència i gestió equilibrada. També gestiona els fons River Patrimoni FI i River Global FI, i dirigeix el projecte Return Stacked Portfolios, amb el qual busca portar la filosofia d’Inversió tot terreny a una nova generació d’inversors.
Amb una sòlida base en la teoria de la Cartera Permanent d’Harry Browne, Ortega ha desenvolupat un model propi d’inversió combinant actius tradicionals i estratègies alternatives que s’adapten a diferents entorns de mercat.
A través de Return Stacked Portfolios, Ortega ha aconseguit integrar estratègies avançades com trend following, carry i global macro en carteres adaptades a diferents perfils de risc, en un format accessible i regulat, democratitzant l’accés a la gestió institucional per a l’inversor particular.
Sobre Return Stacked Portfolios
Return Stacked Portfolios és una iniciativa de gestió d’Andbank Wealth Management que integra la filosofia de la Inversió tot terreny amb l’enfocament de Return Stacking, una metodologia que permet superposar fonts de rendibilitat mitjançant una gestió eficient del risc i del capital.
Avui dia, les estratègies i fons vinculats a l’ecosistema Return Stacked superen els 1.000 milions d’euros sota gestió a nivell global, amb prop de 35 milions gestionats directament a Espanya a través de fons i carteres gestionades d’Andbank. El projecte agrupa actualment diverses estratègies —Offroad, All Terrain, Endurance i ara Apex—, totes dissenyades sota la mateixa premissa: diversificar sense sacrificar rendibilitat.
Els fons Return Stacked Offroad FIL i Return Stacked Apex FIL estan disponibles per a inversors qualificats a través d’Andbank i del roboadvisor de MyInvestor (amb mínims de només 150 €), facilitant l’accés a una gestió sofisticada i diversificada.