Avís groc per tempestes

Un paraigua sota la pluja (Pexels)

Després d’un matí assolellat, aquesta tarda i vespre de dimecres es preveuen tempestes més intenses que les d’ahir, fet que ha activat l’avís groc a tot el país. L’arribada d’un front atlàntic incrementarà la inestabilitat i marcarà la fi de la segona ratxa càlida de l’estiu, per bé que les temperatures continuaran sent força altes.



Ahir dimarts les precipitacions van ser especialment destacables a la meitat est, amb 12,2 mm a Grau Roig i 8,1 mm a Perafita, dels quals 6,8 mm van caure en només mitja hora. Per avui s’esperen nous ruixats tempestuosos, amb possibilitat de superar aquestes quantitats.