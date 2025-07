El Raonador del Ciutadà i l’UdA fomentaran la formació, la recerca i la defensa dels drets fonamentals

Juli Minoves i Xavier Cañada (Raonador del Ciutadà)

El Raonador del Ciutadà i la Universitat d’Andorra (UdA) han formalitzat la signatura d’un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu de promoure iniciatives conjuntes en els àmbits de la formació, la recerca i la gestió, amb un enfocament especial en la defensa dels drets fonamentals i la promoció dels valors democràtics. Aquest acord, subscrit per Xavier Cañada, en la seva qualitat de Raonador del Ciutadà, i per Juli Minoves, rector de l’UdA, estableix un marc estable de cooperació entre ambdues institucions, amb una vigència inicial de cinc anys prorrogables.

Entre les accions previstes, destaca l’oferta d’estades formatives no retribuïdes per a estudiants de l’UdA a l’oficina del Raonador, així com la possibilitat de desenvolupar-hi projectes finals de bàtxelor o de màster. A canvi, la universitat difondrà entre el seu alumnat les oportunitats vinculades a la tasca del Raonador i promourà el coneixement de la seva funció social.

La col·laboració es coordinarà a través d’una comissió mixta de seguiment, amb representants de les dues parts, que s’encarregarà de vetllar pel desenvolupament correcte del conveni, avaluar-ne els resultats i impulsar noves iniciatives d’interès mutu.

Segons Cañada, “amb aquest conveni, ambdues institucions refermen el seu compromís compartit amb la formació de qualitat, la recerca aplicada i la promoció dels drets humans, la igualtat i la no discriminació, contribuint a enfortir el teixit institucional i educatiu del país”.