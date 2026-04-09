Notable increment de les matriculacions de vehicles al març

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes de març de 2026 han estat 513, el què suposa una variació percentual del +28,3% respecte al mes de març de l’any anterior. Aquest mes tots els grups han tingut variacions positives: “Altres” amb un +60,0%, “Turismes” amb un +30,1%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +26,5% i “Camions i Camionetes” amb un +12,1%.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al març del 2026 han estat 1.302, fet que equival a una variació percentual del +10,0% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 1.184 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són: “Turismes” de +112 unitats (+13,4%), “Camions i Camionetes” de +11 unitats (+9,9%) i “Altres” de +10 unitats (+38,5%). En canvi, “Motocicletes i Ciclomotors” presenta una variació negativa de -15 unitats (-7,1%).
Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.570, fet que equival a una variació percentual del +13,0% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.928 vehicles.