Atorguen ajuts per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals als ramats d’ovelles transhumants

Unes ovelles (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de l’ajut en concepte de foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya per als ramats ovins transhumants corresponents al present exercici 2024. En total s’han adjudicat 163.328,41 euros entre quatre explotacions agràries del país. El sistema de transhumància d’aquests ramats fa que a la tardor, quan arriben les primeres gelades, es desplacen cap a territoris fronterers veïns situats a menor altitud on es mantenen durant l’hivern i bona part de la primavera, fins que s’ha fos la neu i els ramats poden retornar de nou a les zones d’alta muntanya.

L’atorgament de l’ajut, al tractar-se d’ovelles transhumants, es percep per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país, havent de romandre dins el territori nacional un termini de, com a mínim, 75 dies.

Amb aquesta nova subvenció, el Govern continua mostrant el ple suport al sector primari, i en aquest cas al sector ramader oví, entenent que aquests ramats actualment representen més del 50% (1.500 ovelles) de la cabana ramadera ovina del país. El sistema de pastura té un rol de vital importància per a mantenir l’equilibri mediambiental, en especial el que fa a la neteja dels boscos, prevenint i minimitzant els riscos naturals que els poden amenaçar (incendis i allaus en particular).